Коваленко ответил будет ли получать Украина помощь от США

Проверка техники перед отправкой в Украину. Фото: Marine Corps Lance Cpl. Christian Salazar

В настоящее время Украина до сих пор получает пакеты военной помощи от Соединенных Штатов Америки. Речь идет о тех пакетах, которые приняли в США для передачи Украине ранее.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко.

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Сообщение Коваленко. Фото: скриншот

"Военная помощь США для Украины продолжается, в частности по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее", — сообщил Коваленко.

Напомним, западные издания Politico и Reuters заявили, что государственный секретарь США Марко Рубио выпустил инструкцию согласно которой должны немедленно прекратить расходы на большинство действующих грантов по иностранной помощи на три месяца. Речь шла о предоставлении помощи таким союзникам США, как Украина, Тайвань и Иордания. Впоследствии Госдеп США должен отчитаться в течение 85 дней с момента выпуска указаний о том, какие программы следует продолжить, а какие наоборот приостановить.

После этого журналист Остап Ярыш из издания "Голос Америки" заявил, что приказ госсекретаря Рубио о прекращении зарубежной помощи США не касается военной поддержки Украины.

Добавим, что спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что США могли бы закупить оружие для Украины на средства от доходов с российских активов.

Тем временем Марко Рубио высказался относительно того, каково его видение окончания войны в Украине.