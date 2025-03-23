Атака на Україну 23 березня — скільки дронів вдалося збити

В Повітряних силах відзвітували про збиті вночі ворожі дрони
В ніч проти 23 березня росіяни випустили по Україні 147 безпілотників. Сили ППО збили більшість ворожих цілей.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Скільки дронів збили вночі над Україною
Як зазначили в ПС, росіяни випустили дрони з різних напрямків. Зі 147 БпЛА вдалося збити 97. ППО працювала на півдні, півночі, заході та в центрі країни.
"25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться у повідомленні.
Цієї ночі росіяни застосували більшу кількість саме ударних БпЛА (щонайменше 122 одиниці), дронів-імітаторів — 25. Внаслідок російської атаки постраждали:
- Київщина,
- Харківщина,
- Сумщина,
- Чернігівщина,
- Одещина,
- Донеччина.
Нагадаємо, уламки ворожих дронів впали вночі 23 березня впали у кількох районах столиці. Внаслідок масованого обстрілу загинули люди.
Крім того, через обстріл вщент згоріла одна з квартир Києві. Новини.LIVE показали, який вигляд має зруйноване житло.
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