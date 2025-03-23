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В Повітряних силах відзвітували про збиті вночі ворожі дрони

23 березня 2025 09:44
Ольга Антоновська - редактор
Атака на Україну 23 березня — скільки дронів вдалося збити
Українські військові збивають ворожі цілі. Фото: Генштаб ЗСУ
Ольга Антоновська - редактор

В ніч проти 23 березня росіяни випустили по Україні 147 безпілотників. Сили ППО збили більшість ворожих цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Як зазначили в ПС, росіяни випустили дрони з різних напрямків. Зі 147 БпЛА вдалося збити 97. ППО працювала на півдні, півночі, заході та в центрі країни.

"25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться у повідомленні.

Скільки дронів збили вночі над Україною
Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Цієї ночі росіяни застосували більшу кількість саме ударних БпЛА (щонайменше 122 одиниці), дронів-імітаторів — 25. Внаслідок російської атаки постраждали:

  • Київщина,
  • Харківщина,
  • Сумщина,
  • Чернігівщина,
  • Одещина,
  • Донеччина.

Нагадаємо, уламки ворожих дронів впали вночі 23 березня впали у кількох районах столиці. Внаслідок масованого обстрілу загинули люди.

Крім того, через обстріл вщент згоріла одна з квартир Києві. Новини.LIVE показали, який вигляд має зруйноване житло.

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