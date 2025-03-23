Атака на Украину 23 марта — сколько дронов удалось сбить

Украинские военные сбивают вражеские цели. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 23 марта россияне выпустили по Украине 147 беспилотников. Силы ПВО сбили большинство вражеских целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Как отметили в ВС, россияне выпустили дроны с разных направлений. Из 147 БпЛА удалось сбить 97. ПВО работала на юге, севере, западе и в центре страны.

"25 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

Этой ночью россияне применили большее количество именно ударных БпЛА (не менее 122 единиц), дронов-имитаторов — 25. В результате российской атаки пострадали:

Киевская область,

Харьковская область,

Сумская область,

Черниговская область,

Одесская область,

Донецкая область.

Напомним, обломки вражеских дронов упали ночью 23 марта упали в нескольких районах столицы. В результате массированного обстрела погибли люди.

Кроме того, из-за обстрела полностью сгорела одна из квартир Киеве. Новини.LIVE показали, как выглядит разрушенное жилье.