Паліса заявив, що обмеження ЗСУ буде "червоною лінією"

В ОП відповіли, яка вимога Росії стане "червоною лінією"
Російські війська не будуть диктувати Україні, які збройні сили вона буде мати. Такі обмеження будуть "червоною лінією" на перемовинах.
Про це розповів заступник голови Офісу Президента Павло Паліса в інтерв'ю Reuters.
Переговори про припинення війни
"Це принципова позиція України. Ніхто, і тим більше країна-агресор Росія, не буде диктувати Україні, які збройні сили вона повинна мати", — сказав Паліса.
За його словами, в окупаційних військ на цей рік є плани створити буферну зону, аби "полегшити собі завдання" у майбутньому.
"Але ні, наше завдання — виучити добре уроки і мати такі збройні сили, якими ми не те що зможемо пишатися, а твердо знати, що вони нас захистять від будь-якої загрози", — наголосив представник Офісу Президента.
Він додав, що також Україна вкладає ресурси в розвиток систем ППО — декілька країн вже домовилися про передачу ліцензій і технічної документації на виробництво певного обладнання.
Нагадаємо, Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав основні цілі "Коаліції охочих" щодо гарантування безпеки для України.
А Президент України Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти Росії та закликав партнерів до більшого тиску на країну-агресора.
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