Паліса заявив, що обмеження ЗСУ буде "червоною лінією"

Заступник голови Офісу Президента Павло Паліса. Фото: Reuters

Російські війська не будуть диктувати Україні, які збройні сили вона буде мати. Такі обмеження будуть "червоною лінією" на перемовинах.

Про це розповів заступник голови Офісу Президента Павло Паліса в інтерв'ю Reuters.

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"Це принципова позиція України. Ніхто, і тим більше країна-агресор Росія, не буде диктувати Україні, які збройні сили вона повинна мати", — сказав Паліса.

За його словами, в окупаційних військ на цей рік є плани створити буферну зону, аби "полегшити собі завдання" у майбутньому.

"Але ні, наше завдання — виучити добре уроки і мати такі збройні сили, якими ми не те що зможемо пишатися, а твердо знати, що вони нас захистять від будь-якої загрози", — наголосив представник Офісу Президента.

Він додав, що також Україна вкладає ресурси в розвиток систем ППО — декілька країн вже домовилися про передачу ліцензій і технічної документації на виробництво певного обладнання.

Нагадаємо, Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав основні цілі "Коаліції охочих" щодо гарантування безпеки для України.

А Президент України Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти Росії та закликав партнерів до більшого тиску на країну-агресора.