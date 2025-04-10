Палиса заявил, что ограничение ВСУ будет "красной линией"

Заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса. Фото: Reuters

Российские войска не будут диктовать Украине, какие вооруженные силы она будет иметь. Такие ограничения будут "красной линией" на переговорах.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса в интервью Reuters.

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"Это принципиальная позиция Украины. Никто, и тем более страна-агрессор Россия, не будет диктовать Украине, какие вооруженные силы она должна иметь", — сказал Палиса.

По его словам, у оккупационных войск на этот год есть планы создать буферную зону, чтобы "облегчить себе задачу" в будущем.

"Но нет, наша задача — выучить хорошо уроки и иметь такие вооруженные силы, которыми мы не то что сможем гордиться, а твердо знать, что они нас защитят от любой угрозы", — подчеркнул представитель Офиса Президента.

Он добавил, что также Украина вкладывает ресурсы в развитие систем ПВО — несколько стран уже договорились о передаче лицензий и технической документации на производство определенного оборудования.

Напомним, Министр обороны Великобритании Джон Гили назвал основные цели "Коалиции желающих" по обеспечению безопасности для Украины.

А Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые санкции против России и призвал партнеров к большему давлению на страну-агрессора.