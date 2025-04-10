Палиса заявил, что ограничение ВСУ будет "красной линией"

В ОП ответили, какое требование России станет "красной линией"
Российские войска не будут диктовать Украине, какие вооруженные силы она будет иметь. Такие ограничения будут "красной линией" на переговорах.
Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса в интервью Reuters.
Переговоры о прекращении войны
"Это принципиальная позиция Украины. Никто, и тем более страна-агрессор Россия, не будет диктовать Украине, какие вооруженные силы она должна иметь", — сказал Палиса.
По его словам, у оккупационных войск на этот год есть планы создать буферную зону, чтобы "облегчить себе задачу" в будущем.
"Но нет, наша задача — выучить хорошо уроки и иметь такие вооруженные силы, которыми мы не то что сможем гордиться, а твердо знать, что они нас защитят от любой угрозы", — подчеркнул представитель Офиса Президента.
Он добавил, что также Украина вкладывает ресурсы в развитие систем ПВО — несколько стран уже договорились о передаче лицензий и технической документации на производство определенного оборудования.
Напомним, Министр обороны Великобритании Джон Гили назвал основные цели "Коалиции желающих" по обеспечению безопасности для Украины.
А Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые санкции против России и призвал партнеров к большему давлению на страну-агрессора.
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