Армія РФ планує за цю зиму вийти на кордони Луганської та Донецької областей, заявляють в ГУР

Заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький. Фото: pap.pl

У російських окупантів з початку широкомасштабного вторгнення основна мета не змінилася. Цієї осені-зими вони докладуть максимум зусиль для її досягнення.

Про це під час експертної дискусії "Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни" заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає Укрінформ.

Читайте також:

Чого хочуть добитись окупанти найближчим часом

Він заявив, що головним завданням збройних сил Росії на осінь та зиму є вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

За словами Скібіцького, попри корективи планів, Росія прагне захопити Донецьку та Луганську області, а в перспективі — встановити повний контроль над територією України.

Щоб підтримувати темп наступальних дій, російські війська перекидають оперативні резерви з одного напрямку на інший.

Крім того, Скібіцький підкреслив, що на окупованих територіях України триває мобілізація місцевих чоловіків, які надалі можуть бути включені до лав російської армії з порушенням міжнародного права.

Нагадаємо, начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Росія готувалась до геноциду українців ще до початку повномасштабного вторгнення. Для цього провели комплекс заходів.

Ми писали про те, що Буданов переконаний, що українці мають знати свою історію та пишатися нею. Він наголосив, що прийняти треба також і її складні періоди та події.