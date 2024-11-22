Армия РФ планирует за нынешнюю зиму выйти на границы Луганской и Донецкой областей, заявляют в ГУР

Заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий. Фото: pap.pl

У российских оккупантов с начала широкомасштабного вторжения основная цель не изменилась. Этой осенью и зимой они приложат максимум усилий для ее достижения.

Об этом во время экспертной дискуссии "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны" заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Укринформ.

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Он заявил, что главной задачей вооруженных сил России на осень и зиму является выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

По словам Скибицкого, несмотря на коррективы планов, Россия стремится захватить Донецкую и Луганскую области, а в перспективе установить полный контроль над территорией Украины.

Чтобы поддерживать темп наступательных действий, российские войска перемещают оперативные резервы с одного направления на другое.

Кроме того, Скибицкий подчеркнул, что на оккупированных территориях Украины продолжается мобилизация местных мужчин, которые в дальнейшем могут быть включены в ряды российской армии с нарушением международного права.

Напомним, начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Россия готовилась к геноциду украинцев еще до начала полномасштабного вторжения.

Мы писали о том, что Буданов убежден, что украинцы должны знать свою историю и гордиться ею.