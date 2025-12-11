Чи допускають до служби тих хто колись ухилявся — пояснення ЗСУ

Військові навчання. Фото: 79 ОДШБр

У Збройних силах України не відмовляють у службі тим чоловікам, які раніше ухилялися від мобілізації, але вже понесли відповідальність, пройшли медичні огляди та завершили необхідну підготовку. Армія постійно намагається вдосконалитися та покращити умови для мобілізованиї.

Про це розповів речник Оперативного командування "Захід" Олег Домбровський журналістці Новини.LIVE Марті Байдака.

Реклама

Читайте також:

Чи можуть ухилянти колись повернутися до війська

За його словами, у кожної людини може бути помилка, і завдання армії — не відштовхувати, а підтримувати, навчати та приймати тих, хто готовий служити.

"Всі мають право на помилку, але ми завжди готові підтримати, почути, надати допомогу, навчити і прийняти до однострій наших побратимів і посестри. Армія — це не якийсь супостат, якого потрібно боятися, тому що територіальний центр комплектування і соціальної підтримки є складовою системи оборони України в складі Збройних сил України. Крапка. Інших маніпуляцій стосовно цього не має бути, від слова геть", — пояснив Олег Домбровський.

Він також наголосив, що якщо у громадян є претензії до їхньої діяльності, то для цього існує низка легальних механізмів. Йдеться про можливість звертатися до правоохоронних органів, контролюючих інституцій, представників демократичного цивільного контролю чи народних депутатів. На думку речника, цих інструментів достатньо, аби вимагати коректної роботи системи без переходу до порушення закону.

"Але якщо навіть в умовах війни система колишніх військових комісаріатів була б перезавантажена в ТЦК та СП, коли держава запустила величезну кількість диджиталізованих процесів, то це говорить про те, що ми йдемо тим шляхом, аби процеси мобілізації навіть в умовах війни, навіть тих умовах, якими зараз перебуває Україна, вони були все ж таки покращені. Але ми очікуємо такого ж самого відповідного конструктивного діалогу від суспільства. Не шляхом нападів, не шляхом вбивств, не шляхом порушення закону", — пояснив Домбровський.

Нагадаємо, омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив, що різко зросла кількість скарг на жорстоке поводження працівників ТЦК із мобілізованими.

Водночас представник Оперативного командування "Захід" Олег Домбровський переконаний, що довіра суспільства до ТЦК впала через російське ІПСО.