Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія В ОК "Захід" пояснили, чи можуть ухилянти мобілізуватися згодом

В ОК "Захід" пояснили, чи можуть ухилянти мобілізуватися згодом

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 07:34
Чи допускають до служби тих хто колись ухилявся — пояснення ЗСУ
Військові навчання. Фото: 79 ОДШБр

У Збройних силах України не відмовляють у службі тим чоловікам, які раніше ухилялися від мобілізації, але вже понесли відповідальність, пройшли медичні огляди та завершили необхідну підготовку. Армія постійно намагається вдосконалитися та покращити умови для мобілізованиї.

Про це розповів речник Оперативного командування "Захід" Олег Домбровський журналістці Новини.LIVE Марті Байдака.

Реклама
Читайте також:

Чи можуть ухилянти колись повернутися до війська

За його словами, у кожної людини може бути помилка, і завдання армії — не відштовхувати, а підтримувати, навчати та приймати тих, хто готовий служити. 

"Всі мають право на помилку, але ми завжди готові підтримати, почути, надати допомогу, навчити і прийняти до однострій наших побратимів і посестри. Армія — це не якийсь супостат, якого потрібно боятися, тому що територіальний центр комплектування і соціальної підтримки є складовою системи оборони України в складі Збройних сил України. Крапка. Інших маніпуляцій стосовно цього не має бути, від слова геть", — пояснив Олег Домбровський. 

Він також наголосив, що якщо у громадян є претензії до їхньої діяльності, то для цього існує низка легальних механізмів. Йдеться про можливість звертатися до правоохоронних органів, контролюючих інституцій, представників демократичного цивільного контролю чи народних депутатів. На думку речника, цих інструментів достатньо, аби вимагати коректної роботи системи без переходу до порушення закону.

"Але якщо навіть в умовах війни система колишніх військових комісаріатів була б перезавантажена в ТЦК та СП, коли держава запустила величезну кількість диджиталізованих процесів, то це говорить про те, що ми йдемо тим шляхом, аби процеси мобілізації навіть в умовах війни, навіть тих умовах, якими зараз перебуває Україна, вони були все ж таки покращені. Але ми очікуємо такого ж самого відповідного конструктивного діалогу від суспільства. Не шляхом нападів, не шляхом вбивств, не шляхом порушення закону", — пояснив Домбровський.

Нагадаємо, омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив, що різко зросла кількість скарг на жорстоке поводження працівників ТЦК із мобілізованими.

Водночас представник Оперативного командування "Захід" Олег Домбровський переконаний, що довіра суспільства до ТЦК впала через російське ІПСО.

армія мобілізація війна в Україні ТЦК та СП ухилянти
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації