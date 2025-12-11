Допускают ли к службе тех кто когда-то уклонялся — объяснение ВСУ

Военные учения. Фото: 79 ОДШБр

В Вооруженных силах Украины не отказывают в службе тем мужчинам, которые ранее уклонялись от мобилизации, но уже понесли ответственность, прошли медицинские осмотры и завершили необходимую подготовку. Армия постоянно пытается усовершенствоваться и улучшить условия для мобилизованных.

Об этом рассказал представитель Оперативного командования "Запад" Олег Домбровский журналистке Новини.LIVE Марте Байдака.

Могут ли уклонисты когда-то вернуться в армию

По его словам, у каждого человека может быть ошибка, и задача армии - не отталкивать, а поддерживать, обучать и принимать тех, кто готов служить.

"Все имеют право на ошибку, но мы всегда готовы поддержать, услышать, оказать помощь, научить и принять в униформу наших собратьев и сестры. Армия — это не какой-то супостат, которого нужно бояться, потому что территориальный центр комплектования и социальной поддержки является составляющей системы обороны Украины в составе Вооруженных сил Украины. Точка. Других манипуляций по этому поводу не должно быть, от слова совсем", — пояснил Олег Домбровский.

Он также отметил, что если у граждан есть претензии к их деятельности, то для этого существует ряд легальных механизмов. Речь идет о возможности обращаться в правоохранительные органы, контролирующие институты, представителей демократического гражданского контроля или народных депутатов. По мнению спикера, этих инструментов достаточно, чтобы требовать корректной работы системы без перехода к нарушению закона.

"Но если даже в условиях войны система бывших военных комиссариатов была бы перезагружена в ТЦК и СП, когда государство запустило огромное количество диджитализированных процессов, то это говорит о том, что мы идем тем путем, чтобы процессы мобилизации даже в условиях войны, даже тех условиях, в которых сейчас находится Украина, они были все же улучшены. Но мы ожидаем такого же соответствующего конструктивного диалога от общества. Не путем нападений, не путем убийств, не путем нарушения закона", — пояснил Домбровский.

Напомним, омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что резко возросло количество жалоб на жестокое обращение работников ТЦК с мобилизованными.

В то же время представитель Оперативного командования "Запад" Олег Домбровский убежден, что доверие общества к ТЦК упало из-за российского ИПСО.