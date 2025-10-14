Відео
В НГУ пояснили, чому треба готувати дітей до війни ще зі школи

В НГУ пояснили, чому треба готувати дітей до війни ще зі школи

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 16:23
Система рекрутингу має починатися зі школи - Юрій Гаврилиши
Юрій Гаврилишин. Фото: кадр з відео

Рекрутингова система в Україні повинна формуватися ще зі шкільних років. Шкільні предмети можуть бути адаптовані під військові дисципліни, що дозволить поступово готувати молодь до захисту держави.

Про це заявив начальник рекрутингового центру 1-го корпусу Національної гвардії "Азов" Юрій Гаврилишин в інтерв’ю Ukrainian Witness.

Читайте також:

Система рекрутингу має починатися зі школи

Гаврилишин вважає доцільним інтегрувати у навчальний процес практичні навички, пов’язані з обороною.

"Немає нічого поганого в тому, щоб діти на уроках трудового навчання складали дрони, а на алгебрі або геометрії вивчали балістику чи артилерійську справу", — зазначив офіцер.

Він наголосив, що підготовка до служби має починатися набагато раніше, як це практикується в інших країнах.

"Якщо в Ізраїлі така підготовка починається у 6–7 класі, то в Україні — значно пізніше. Це потрібно змінювати", — підкреслив Гаврилишин.

Окрему увагу він звернув на важливість предмета "Захист України", у викладанні якого беруть участь інструктори бригади "Азов". За його словами, вони не лише навчають дітей, а й допомагають підготувати педагогів, які викладатимуть дисципліну у школах.

"З цього має починатися власне сам рекрутинг — із системного навчання та формування свідомого ставлення до оборони держави", — зазначив він.

Гаврилишин підкреслив, що Україна має адаптувати систему освіти до умов тривалої війни.

"Ми повинні усвідомити, що ця війна буде жити поряд із нами. Росія нікуди не зникне. Дивитися на ці загрози треба вже, адже кожен день зволікання — це втрата часу на підготовку до майбутніх викликів", — підсумував він.

Нагадаємо, в "Азові" потрібні люди, які вміють обслуговувати автомобілі. Йдеться про автомеханіків.

Також у бригаді бракує різноробочих. Потрібні працівники в інженерну майстерню.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
