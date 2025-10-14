Система рекрутинга должна начинаться со школы - Юрий Гаврилиши

Юрий Гаврилишин. Фото: кадр из видео

Рекрутинговая система в Украине должна формироваться еще со школьных лет. Школьные предметы могут быть адаптированы под военные дисциплины, что позволит постепенно готовить молодежь к защите государства.

Об этом заявил начальник рекрутингового центра 1-го корпуса Национальной гвардии "Азов" Юрий Гаврилишин в интервью Ukrainian Witness.

Реклама

Читайте также:

Система рекрутинга должна начинаться со школы

Гаврилишин считает целесообразным интегрировать в учебный процесс практические навыки, связанные с обороной.

"Нет ничего плохого в том, чтобы дети на уроках трудового обучения составляли дроны, а на алгебре или геометрии изучали баллистику или артиллерийское дело", — отметил офицер.

Он подчеркнул, что подготовка к службе должна начинаться гораздо раньше, как это практикуется в других странах.

"Если в Израиле такая подготовка начинается в 6-7 классе, то в Украине — значительно позже. Это нужно менять", — подчеркнул Гаврилишин.

Отдельное внимание он обратил на важность предмета "Защита Украины", в преподавании которого принимают участие инструкторы бригады "Азов". По его словам, они не только учат детей, но и помогают подготовить педагогов, которые будут преподавать дисциплину в школах.

"С этого должен начинаться собственно сам рекрутинг — с системного обучения и формирования сознательного отношения к обороне государства", — отметил он.

Гаврилишин подчеркнул, что Украина должна адаптировать систему образования к условиям длительной войны.

"Мы должны осознать, что эта война будет жить рядом с нами. Россия никуда не исчезнет. Смотреть на эти угрозы надо уже, ведь каждый день промедления — это потеря времени на подготовку к будущим вызовам", — подытожил он.

Напомним, в "Азове" нужны люди, которые умеют обслуживать автомобили. Речь идет об автомеханиках.

Также в бригаде не хватает разнорабочих. Нужны работники в инженерную мастерскую.