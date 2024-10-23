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В МОЗ підтримали розпуск МСЕК — розповіли, як тепер будуть перевіряти військовозобов'язаних

23 жовтня 2024 00:20
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Перевірку військовозобов'язаних будуть проводити в кластерних та надкластерних лікарнях
Проходження ВЛК. Ілюстраційне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підтримав тотальну реформацію системи МСЕК (Медико-соціальної експертизи). Він зазначив, що оскільки вона дуже корумпована і не виконує свою функцію, то тепер експертизою будуть займатись по-іншому. 

Відповідна заява міністра міститься в офіційному Telegram-каналі МОЗ.

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За словами Ляшка, вже триває громадське обговорення законопроєкту, який передбачає, що медико-соціальна експертиза буде проводитись в кластерних та надкластерних лікарнях. Це, на його думку, разом з іншими запропонованими рішеннями дозволить розв'язати питання достатньої кількості кадрів, запровадити цифрові рішення, змінити порядок фінансування та забезпечити необхідну безбар'єрність.

Ляшко також зазначив, що торік МОЗ розпочало перевірку обґрунтованості рішень МСЕК про встановлення інвалідності чоловікам мобілізаційного віку. Під час перевірок були переглянуті понад 90 тисяч справ. Опрацьовано майже 19 тисяч медико-експертних справ.

"Результати ми всі бачимо останнім часом в ЗМІ у вигляді повідомлень про затримання та вручення підозр. Однак ці результати не є достатніми. Вони не влаштовують ні мене, ні суспільство", — наголосив міністр.

Ляшко повідомив про прийняті кадрові рішення — звільнено керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України, Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та працівників Міністерства охорони здоров'я України, які відповідали за цей напрям. 

Раніше повідомлялось, що було звільнено керівництво МСЕК та профільного департаменту МОЗ. Відповідне рішення ухвалили на засіданні РНБО.

За словами заступниці голови Офісу Президента Ірини Верещук, чиновникам, які причетні до фіктивних рішень МСЕК, не вдасться уникнути відповідальності.

ВЛК ТЦК та СП МОЗ мобілізація корупція війна в Україні МСЕК

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