Проверку военнообязанных будут проводить в кластерных и сверхкластерных больницах

Прохождение ВЛК. Иллюстрационное фото: УНИАН

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко поддержал тотальную реформацию системы МСЭК (Медико-социальной экспертизы). Он отметил, что поскольку она очень коррумпирована и не выполняет свою функцию, теперь экспертизой будут заниматься по-другому.

Соответствующее заявление министра содержится в официальном Telegram-канале Минздрава.

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По словам Ляшко, уже идет общественное обсуждение законопроекта, предусматривающего, что медико-социальная экспертиза будет проводиться в кластерных и сверхкластерных больницах. Это, по его мнению, позволит решить достаточное количество кадров, ввести цифровые решения, изменить порядок финансирования и обеспечить необходимую безбарьерность.

Ляшко также отметил, что в прошлом году Минздрав начал проверку обоснованности решений МСЭК об установлении инвалидности мужчинам мобилизационного возраста. В ходе проверок было пересмотрено более 90 тысяч дел. Проработаны около 19 тысяч медико-экспертных дел.

"Результаты мы все видим в последнее время в СМИ в виде сообщений о задержании и вручении подозрений. Однако эти результаты не достаточны. Они не устраивают ни меня, ни общество", — подчеркнул министр.

Ляшко сообщил о принятых кадровых решениях — уволены руководители Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава Украины, Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава, Научно-исследовательский институт реабилитации лиц с инвалидностью Винницкого национального медицинского университета имени М.И. Пирогова и работников Министерства здравоохранения Украины, отвечавших за это направление.

Ранее сообщалось, что было уволено руководство МСЭК и профильного департамента Минздрава. Соответствующее решение было принято на заседании СНБО.

По словам заместителя главы Офиса Президента Ирины Верещук, чиновникам, причастным к фиктивным решениям МСЭК, не удастся избежать ответственности.