Призовників без військово-облікових документів — що на них чекає

Чоловік заповнює документи у ТЦК. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП

В Україні військовозобов'язаним чоловікам, які не мають військово-облікових документів можуть обмежити надання низки державних послуг. Дане правило буде застосовуватися задля контролю й обліку військовозобов'язаних.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв'ю Еммі Антонюк.

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Обмеження у наданні послуг

Малюська розповів, що для військовозобов'язаних українців, у яких відсутні військово-облікові документи, доступ до певних послуг може бути обмежений. В свою чергу, держава може вимагати ці документи від громадян у разі їх звернення за послугами.

Це правило запроваджується з метою контролю й обліку військовозобов'язаних, даючи змогу державі стежити за їхньою наявністю у реєстрах.

"Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але, на моє переконання, він буде з'являтися все частіше", — зазначив міністр.

Малюська також зазначив, що якоїсь масштабної реформи не буде, оскільки українське законодавство вже передбачає можливість вимагати військовий квиток. Йдеться лише про значну кількість послуг, при наданні яких можуть вимагати цей документ.

При цьому міністр юстиції уточнив, що для певних послуг ця вимога не буде запроваджуватися. Такими виключеннями послуги, які стосуються членів сім'ї військовозобов'язаного та дітей. Також не будуть вимагати військовий квиток для критично важливих послуг.

Раніше ми повідомляли, що якщо громадянин, який має бронювання від мобілізації, забув відповідний документ удома та отримав повістку, цю повістку потрібно анулювати. Задля цього необхідно звернутися до військкомату.

Нагадуємо, речник ТЦК майор Роман Істомін розповів, чи зможе ухилянт уникнути мобілізації, якщо систематично ігноруватиме повістку, але сплачуватиме штрафи.