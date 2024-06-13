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В Минюсте объяснили, как государство будет выявлять призывников без военно-учетных документов

13 июня 2024 19:55
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Призывников без военно-учетных документов — что их ждет
Человек заполняет документы в ТЦК. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК и СП
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Украине военнообязанным мужчинам, не имеющим военно-учетных документов, могут ограничить предоставление ряда государственных услуг. Данное правило будет применяться для контроля и учета военнообязанных.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюска в интервью Эмме Антонюк.

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Ограничение в предоставлении услуг

Малюска рассказал, что для военнообязанных украинцев, у которых отсутствуют военно-учетные документы, доступ к определенным услугам может быть ограничен. В свою очередь государство может потребовать эти документы от граждан в случае их обращения за услугами.

Это правило вводится с целью контроля и учета военнообязанных, позволяя государству следить за их наличием в реестрах.

"Я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такие механизмы. Но, по моему убеждению, он будет появляться все чаще", — отметил министр.

Малюска также отметил, что какой-либо масштабной реформы не будет, поскольку украинское законодательство уже предусматривает возможность требовать военный билет. Речь идет только о значительном количестве услуг, при предоставлении которых может потребоваться этот документ.

При этом министр юстиции уточнил, что для определенных услуг это требование не будет введено. Такими исключениями являются услуги, касающиеся членов семьи военнообязанного и детей. Также не потребуют военный билет для критически важных услуг.

Ранее мы сообщали, что если гражданин, имеющий бронирование от мобилизации, забыл соответствующий документ на дому и получил повестку, эту повестку нужно аннулировать. Для этого необходимо обратиться в военкомат.

Напоминаем, спикер ТЦК майор Роман Истомин рассказал, сможет ли уклоняющийся избежать мобилизации, если систематически будет игнорировать повестку, но будет платить штрафы.

Украина
ТЦК и СП
военнообязанные
мобилизация
документы

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