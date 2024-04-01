В Луцьку засудили жінку, яка повідомляла ухилянтам про місця роздачі повісток
Адміністраторка луцького Telegram-каналу, який інформував ухилянтів про місця роздачі повісток отримала п'ять років умовно. Жінку звинуватили у тому, що вона шкодила законним діям Збройних сил України.
Про це йдеться у рішенні суду Луцька від 1 квітня 2024 року.
Жінка допомоагала ухилянтам уникати зустрічі з ТЦК
Канал було створено ще з осені минулого року, але з 28 січня жінка перейменувала його на "Волинь погода". Тоді вона і почала публікувати повідомлення з інформацією про місця, в яких у Луцьку видавали повістки.
Слідчі заявили, що, поширюючи серед військовозобов'язаних дані про місця проведення мобілізаційних заходів, жінка перешкоджала законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.
Визнала свою провину
На суді обвинувачена визнала свою провину. В зв'язку з цим суд затвердив угоду про визнання винуватості, яку вона уклала з прокурором.
Крім того, суд ухвалив призначити їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, але звільнив жінку від його відбування за умови, що вона протягом іспитового терміну тривалістю у 2 роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї зобов'язання.
Так, вона змушена протягом двох років періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу, а також не змінювати місце проживання та не виїжджати за кордон без його дозволу.
Функціонування Telegram-каналу порушниці припинили правоохоронні органи.
Нагадаємо, що військовозобов'язаний з Волинської області отримав вирок за відмову від отримання повістки про призов на військову службу. Порушником виявився житель села Хотешів Камінь-Каширського району.
Також ми писали, що чоловіка зі Львівської області засудили до іспитового терміну. Він відмовився брати повістку та уникнув мобілізації.
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