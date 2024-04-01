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В Луцьку засудили жінку, яка повідомляла ухилянтам про місця роздачі повісток

1 квітня 2024 20:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Луцьку засудили жінку, яка повідомляла ухилянтам про місця роздачі повісток
Вручення повістки в Україні. Фото: vinnitsa.info
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Адміністраторка луцького Telegram-каналу, який інформував ухилянтів про місця роздачі повісток отримала п'ять років умовно. Жінку звинуватили у тому, що вона шкодила законним діям Збройних сил України. 

Про це йдеться у рішенні суду Луцька від 1 квітня 2024 року.

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Канал було створено ще з осені минулого року, але з 28 січня жінка перейменувала його на "Волинь погода". Тоді вона і почала публікувати повідомлення з інформацією про місця, в яких у Луцьку видавали повістки.

Слідчі заявили, що, поширюючи серед військовозобов'язаних дані про місця проведення мобілізаційних заходів, жінка перешкоджала законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

суд
Рішення суду. Фото: скриншот

Визнала свою провину

На суді обвинувачена визнала свою провину. В зв'язку з цим суд затвердив угоду про визнання винуватості, яку вона уклала з прокурором.

Крім того, суд ухвалив призначити їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, але звільнив жінку від його відбування за умови, що вона протягом іспитового терміну тривалістю у 2 роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї зобов'язання.

Так, вона змушена протягом двох років періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу, а також не змінювати місце проживання та не виїжджати за кордон без його дозволу.

Функціонування Telegram-каналу порушниці припинили правоохоронні органи.

Нагадаємо, що військовозобов'язаний з Волинської області отримав вирок за відмову від отримання повістки про призов на військову службу. Порушником виявився житель села Хотешів Камінь-Каширського району.

Також ми писали, що чоловіка зі Львівської області засудили до іспитового терміну. Він відмовився брати повістку та уникнув мобілізації.

війна
суд
Україна
мобілізація
ТЦК та СП
ухилянти

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