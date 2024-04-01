Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В Луцке осудили женщину, которая сообщала уклонистам о местах раздачи повесток arrow

В Луцке осудили женщину, которая сообщала уклонистам о местах раздачи повесток

1 апреля 2024 20:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Луцке осудили женщину, которая сообщала уклонистам о местах раздачи повесток
Вручение повестки в Украине. Фото: vinnitsa.info
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Администратор луцкого Telegram-канала, который информировал уклонситов о местах раздачи повесток, получила пять лет условно. Женщину обвинили в том, что она вредила законным действиям Вооруженных сил Украины.

Об этом идет речь в решении суда Луцка от 1 апреля 2024 года.

Читайте также:

Женщина помогала уклоняющимся избегать встречи с ТЦК

Канал был создан еще с осени прошлого года, но с 28 января женщина переименовала его в "Волынь погода". Тогда она и начала публиковать сообщения с информацией о местах, где в Луцке выдавали повестки.

Следователи заявили, что, распространяя среди военнообязанных данные о местах проведения мобилизационных мероприятий, женщина препятствовала законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

суд
Решение суда. Фото: скриншот

Признала свою вину

На суде обвиняемая признала свою вину. В связи с этим суд утвердил соглашение о признании виновности, которое оно было заключено с прокурором.

Кроме того, суд принял назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, но освободил женщину от его отбывания при условии, что она в течение испытательного срока продолжительностью в 2 года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее обязательства.

Да, она вынуждена в течение двух лет периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган, а также не менять место жительства и не выезжать за границу без его разрешения.

Функционирование Telegram-канала нарушительницы прекратили правоохранительные органы.

Напомним, что военнообязанный из Волынской области получил приговор за отказ от получения повестки о призыве на военную службу. Нарушителем оказался житель села Хотешев Камень-Каширского района.

Также мы писали, что мужчину из Львовской области приговорили к испытательному сроку. Он отказался брать повестку и ушел от мобилизации.

война
суд
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК