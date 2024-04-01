В Луцке осудили женщину, которая сообщала уклонистам о местах раздачи повесток
Администратор луцкого Telegram-канала, который информировал уклонситов о местах раздачи повесток, получила пять лет условно. Женщину обвинили в том, что она вредила законным действиям Вооруженных сил Украины.
Об этом идет речь в решении суда Луцка от 1 апреля 2024 года.
Женщина помогала уклоняющимся избегать встречи с ТЦК
Канал был создан еще с осени прошлого года, но с 28 января женщина переименовала его в "Волынь погода". Тогда она и начала публиковать сообщения с информацией о местах, где в Луцке выдавали повестки.
Следователи заявили, что, распространяя среди военнообязанных данные о местах проведения мобилизационных мероприятий, женщина препятствовала законной деятельности ВСУ и других военных формирований.
Признала свою вину
На суде обвиняемая признала свою вину. В связи с этим суд утвердил соглашение о признании виновности, которое оно было заключено с прокурором.
Кроме того, суд принял назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, но освободил женщину от его отбывания при условии, что она в течение испытательного срока продолжительностью в 2 года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее обязательства.
Да, она вынуждена в течение двух лет периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган, а также не менять место жительства и не выезжать за границу без его разрешения.
Функционирование Telegram-канала нарушительницы прекратили правоохранительные органы.
Напомним, что военнообязанный из Волынской области получил приговор за отказ от получения повестки о призыве на военную службу. Нарушителем оказался житель села Хотешев Камень-Каширского района.
Также мы писали, что мужчину из Львовской области приговорили к испытательному сроку. Он отказался брать повестку и ушел от мобилизации.
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