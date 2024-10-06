Військовослужбовець просив 8 тисяч доларів за довідку про непридатність для свого друга, а суд призначив йому великий штраф

Долари в кишені військового. Ілюстративне фото: УНІАН

У Луцьку місцевий суд визнав винним військового, який обдурив військовозобов'язаного, пообіцявши йому, що зробить документи про непридатність до мобілізації. Шахрай, який тепер є колишнім військовослужбовцем, просив за "послугу" 8 тисяч доларів.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Боєць, який раніше служив в місцевій ТРО, запевнив свого знайомого, що має зв'язки в ТЦК та СП. Тому за 8 тисяч доларів через свої контакти зробить відповідний документ про непридатність та ще внесе зміни в систему "Резерв+".

Злочинець встиг отримати передоплату від знайомого у розмірі чотирьох 4 доларів, після чого його затримали правоохоронці. Вони також з'ясували, що обвинувачений незаконно придбав бойові боєприпаси та патрони, які протягом тривалого часу зберігав у себе вдома.

Що вирішив суд

Суддя врахував каяття обвинуваченого та гарні характеристики за місцем проживання. Також підсудний виховує малолітню дитину, а його старший син проходить службу у ЗСУ. Таким чином суд призначив обвинуваченому штраф у розмірі 165 тис. грн.

Нагадаємо, працівник Укрзалізниці намагався незаконно перетнути український кордон та втекти до Румунії, бо йому не продовжили бронь від мобілізації. На судове засідання чоловік не з'явився.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області судили жінку, яка погодилась на співпрацю з окупантами через тяжкі сімейні обставини.