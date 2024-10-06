Военнослужащий просил 8 тысяч долларов за справку о непригодности своего друга, а суд назначил ему большой штраф

Доллары в кармане военного. Иллюстративное фото: УНИАН

В Луцке местный суд признал виновным военного, который обманул военнообязанного, пообещав ему, что сделает документы о непригодности к мобилизации. Мошенник, который теперь является бывшим военнослужащим, просил за "услугу" 8 тысяч долларов.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Боец, ранее служивший в местной ТРО, заверил своего знакомого, что имеет связи в ТЦК и СП. Поэтому за 8 тысяч долларов через свои контакты сделает соответствующий документ о непригодности и внесет изменения в систему "Резерв+".

Преступник успел получить предоплату от знакомого в размере 4 тысяч долларов, после чего его задержали правоохранители. Они также выяснили, что обвиняемый незаконно приобрел боевые боеприпасы и патроны, которые долгое время хранил у себя дома.

Что решил суд

Судья учел раскаяние обвиняемого и хорошие характеристики по месту жительства. Также подсудимый воспитывает малолетнего ребенка, а его старший сын проходит службу в ВСУ. Таким образом, суд назначил обвиняемому штраф в размере 165 тыс. грн.

Напомним, работник Укрзализныци пытался незаконно пересечь украинскую границу и бежать в Румынию, потому что ему не продлили бронь от мобилизации. На судебное заседание мужчина не явился.

Напомним, недавно в Харьковской области судили женщину, которая согласилась на сотрудничество с оккупантами из-за тяжелых семейных обстоятельств.