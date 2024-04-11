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В Комітеті з нацбезпеки прокоментували ймовірність депортації чоловіків з-за кордону

11 квітня 2024 02:35
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Інна Буряк
редактор
В Комітеті з нацбезпеки прокоментували ймовірність депортації чоловіків з-за кордону
Українські біженці за кордоном. Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представниця партії "Європейська солідарність" Ірина Фріз заявила, що депортації військовозобов'язаних чоловіків з-за кордону не буде. 

Про це Ірина Фріз повідомила в ефірі Радіо Свобода в проєкті "Свобода.Ранок" у середу, 10 квітня.

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"Зараз, згідно з чинним законодавством, і українським, і міжнародним, немає механізму депортації людей під час воєнного стану з інших країн. Жодної депортації відбуватися не буде", — пояснила депутатка.

За її словами, оформлення консульських послуг за наявності військово-облікових документів чоловікам, які перебувають за межами України, потрібно для військового обліку Міноборони.

"Надання консульських послуг буде відбуватися протягом 60 днів з часу набуття чинності цього закону з одночасною актуалізацією даних. Тобто чоловік призовного віку може прийти, щоб отримати консульську послугу за ці 60 днів і може оновити свої дані. Зазначити місце перебування, контактні дані для того, щоб Міністерство оборони і Генштаб мали чітке розуміння, яка кількість громадян перебуває за кордоном", — додала Фріз.

Нагадаємо, що в Україні триває загальна мобілізація та діє воєнний стан, у зв'язку з чим чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за межі держави. Однак є певні категорії військовозобов'язаних, які мають право виїхати з України, зокрема, батьки дітей з інвалідністю, проте і їм можуть відмовити.

Також на початку квітня з'явилися певні зміни щодо перетину кордону деяких категорій студентів

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