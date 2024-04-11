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В Комитете по нацбезопасности прокомментировали вероятность депортации мужчин из-за границы

11 апреля 2024 02:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Комитете по нацбезопасности прокомментировали вероятность депортации мужчин из-за границы
Украинские беженцы за границей. Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз заявила, что депортации военнообязанных мужчин из-за границы не будет.

Об этом Ирина Фриз сообщила в эфире Радио Свобода в проекте "Свобода.Ранок" в среду, 10 апреля.

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"Сейчас, согласно действующему законодательству, и украинскому, и международному, нет механизма депортации людей во время военного положения из других стран. Никакой депортации происходить не будет", — пояснила депутат.

По ее словам, оформление консульских услуг при наличии военно-учетных документов мужчинам, находившемся за пределами Украины, требуется для военного учета Минобороны.

"Оказание консульских услуг будет происходить в течение 60 дней с момента вступления в силу этого закона с одновременной актуализацией данных. То есть мужчина призывного возраста может прийти, чтобы получить консульскую услугу за эти 60 дней и может обновить свои данные. Указать место нахождения, контактные данные для того, чтобы Министерство обороны и Генштаб имели четкое понимание, какое количество граждан находится за границей", — добавила Фриз.

Напомним, что в Украине продолжается общая мобилизация и действует военное положение, в связи с чем мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за пределы государства. Однако есть определенные категории военнообязанных, имеющих право уехать из Украины, в частности, родители детей с инвалидностью, однако и им могут отказать.

Также в начале апреля появились определенные изменения по пересечению границы некоторых категорий студентов.

Верховная Рада
граница
закон
мобилизация
война в Украине
війна

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