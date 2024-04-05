В Харкові ухилянта від мобілізації засудили до 3 років — він не визнає провини

Ленінський районний суд Харкова. Ілюстративне фото: Володимир Рисенко/Facebook

У Харкові чоловіка відправили в'язниці за ухилення від мобілізації. Відповідний вирок виніс Ленінський районний суд міста Харкова. Засуджений свою провину не визнає.

Вирок, оголошений 3 квітня, міститься на офіційному сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Харків'янин заявляє, що його силою доставили в ТЦК і виписали повістку

У кримінальній справі зазначено, що 52-річний харків'янин отримав повістку, пройшов медкомісію, яка визнала його придатним до служби. А в день, коли його мали відправити до військової частини, до ТЦК не прийшов.

Під час судового засідання чоловік заявив, що до ТЦК не з`явився, а пішов на роботу, оскільки йому потрібно годувати сім`ю. Також засуджений переконував, що йому вручили повістку силою.

"Співробітники ТЦК, не представляючись, застосовуючи фізичний примус кинули його в автобус, доставивши в ТЦК, виписавши повістку. Після чого за 15 хвилин було пройдено військово-лікарську комісію, де його не питали про наявні захворювання і знову видали повістку про необхідність явки 11 липня 2023 року на 9 годину. Цього дня він у ТЦК не з'явився, а пішов на роботу, оскільки потрібно годувати сім'ю", — повідомляється в матеріалах справи з посиланням на засудженого.

Водночас обвинувачений повідомив, що нікуди не звертався через неправомірність дій співробітників ТЦК. Суд визнав чоловіка винним за статтею 366 ККУ та засудив його до трьох років ув'язнення.

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Раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що наступним етапом після цифровізації вручення повісток стане смарт-мобілізація.