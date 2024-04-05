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В Харкові ухилянта від мобілізації засудили до 3 років — він не визнає провини

5 квітня 2024 23:39
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
В Харкові ухилянта від мобілізації засудили до 3 років — він не визнає провини
Ленінський районний суд Харкова. Ілюстративне фото: Володимир Рисенко/Facebook
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Харкові чоловіка відправили в'язниці за ухилення від мобілізації. Відповідний вирок виніс Ленінський районний суд міста Харкова. Засуджений свою провину не визнає. 

Вирок, оголошений 3 квітня, міститься на офіційному сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Харків'янин заявляє, що його силою доставили в ТЦК і виписали повістку 

У кримінальній справі зазначено, що 52-річний харків'янин отримав повістку, пройшов медкомісію, яка визнала його придатним до служби. А в день, коли його мали відправити до військової частини, до ТЦК не прийшов. 

Під час судового засідання чоловік заявив, що до ТЦК не з`явився, а пішов на роботу, оскільки йому потрібно годувати сім`ю. Також засуджений переконував, що йому вручили повістку силою. 

"Співробітники ТЦК, не представляючись, застосовуючи фізичний примус кинули його в автобус, доставивши в ТЦК, виписавши повістку. Після чого за 15 хвилин було пройдено військово-лікарську комісію, де його не питали про наявні захворювання і знову видали повістку про необхідність явки 11 липня 2023 року на 9 годину. Цього дня він у ТЦК не з'явився, а пішов на роботу, оскільки потрібно годувати сім'ю", — повідомляється в матеріалах справи з посиланням на засудженого.

Водночас обвинувачений повідомив, що нікуди не звертався через неправомірність дій співробітників ТЦК. Суд визнав чоловіка винним за статтею 366 ККУ та засудив його до трьох років ув'язнення.

Також ми розповідали, скільки часу — згідно з новим законом — дали обмежено придатним українцям для проходження ВЛК. 

Раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що наступним етапом після цифровізації вручення повісток стане смарт-мобілізація.

суд
Харків
військовий призов
мобілізація
ТЦК та СП

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