В Харькове уклоняющегося от мобилизации осудили на 3 года — он не признает вины

Ленинский райсуд Харькова. Фото иллюстративное: Владимир Рысенко/Facebook

В Харькове мужчину посадили в тюрьму за уклонение от мобилизации. Соответствующий приговор вынес Ленинский районный суд Харькова. Осужденный свою вину не признает.

Приговор, оглашенный 3 апреля, опубликован на официальном сайте Единого государственного реестра судебных решений.

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Харьковчанин заявляет, что его силой доставили в ТЦК и выписали повестку

В уголовном деле отмечается, что 52-летний харьковчанин получил повестку, прошел медкомиссию, признавшую его годным к службе. А в день, когда его должны были отправить в воинскую часть, в ТЦК не пришел.

В ходе судебного заседания мужчина заявил, что в ТЦК не явился, а пошел на работу, поскольку ему нужно кормить семью. Также осужденный убеждал, что ему вручили повестку силой.

"Сотрудники ТЦК, не представляясь, применяя физическую силу, бросили его в автобус, доставили в ТЦК, выписав повестку. После чего за 15 минут была пройдена военно-врачебная комиссия, где его не спрашивали об имеющихся заболеваниях и снова вручили повестку о необходимости явки 11 июля 2023 года на 09:00. В этот день он в ТЦК не явился, а пошел на работу, поскольку нужно кормить семью", — сообщается в материалах дела со ссылкой на осужденного.

В то же время обвиняемый сообщил, что никуда не обращался из-за неправомерности действий сотрудников ТЦК. Суд признал мужчину виновным по статье 366 УКУ и приговорил его к трем годам заключения.

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