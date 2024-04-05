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В Харькове уклоняющегося от мобилизации осудили на 3 года — он не признает вины

5 апреля 2024 23:39
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Харькове уклоняющегося от мобилизации осудили на 3 года — он не признает вины
Ленинский райсуд Харькова. Фото иллюстративное: Владимир Рысенко/Facebook
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Харькове мужчину посадили в тюрьму за уклонение от мобилизации. Соответствующий приговор вынес Ленинский районный суд Харькова. Осужденный свою вину не признает.

Приговор, оглашенный 3 апреля, опубликован на официальном сайте Единого государственного реестра судебных решений.

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В уголовном деле отмечается, что 52-летний харьковчанин получил повестку, прошел медкомиссию, признавшую его годным к службе. А в день, когда его должны были отправить в воинскую часть, в ТЦК не пришел.

В ходе судебного заседания мужчина заявил, что в ТЦК не явился, а пошел на работу, поскольку ему нужно кормить семью. Также осужденный убеждал, что ему вручили повестку силой.

"Сотрудники ТЦК, не представляясь, применяя физическую силу, бросили его в автобус, доставили в ТЦК, выписав повестку. После чего за 15 минут была пройдена военно-врачебная комиссия, где его не спрашивали об имеющихся заболеваниях и снова вручили повестку о необходимости явки 11 июля 2023 года на 09:00. В этот день он в ТЦК не явился, а пошел на работу, поскольку нужно кормить семью", — сообщается в материалах дела со ссылкой на осужденного.

В то же время обвиняемый сообщил, что никуда не обращался из-за неправомерности действий сотрудников ТЦК. Суд признал мужчину виновным по статье 366 УКУ и приговорил его к трем годам заключения.

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суд
Харьков
военный призыв
мобилизация
ТЦК и СП

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