Кирило Буданов бере участь у бойових завданнях — що каже очільник ГУР

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов бере участь у бойових завданнях. Так він "не втрачає зв'язок з реальністю".

Про це Кирило Буданов повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Участь Буданова у бойових завданнях

Буданов прокоментував свою участь у бойових завданнях. За його словами, "це відбувається, аби не втрачати зв'язок з реальністю". Він наголосив, що в кабінеті все має інший вигляд, аніж у бойовій обстановці.

Очільник ГУР також додав, що будь-яка операція важка — це перемоги і втрати.

"Всі операції важкі, просто є результативні, а є та, які не дали результату. Це теж треба розуміти і визнавати, але цінність людського життя вона безмежна", — зазначив Кирило Буданов.

Нагадаємо, раніше Буданов пояснив, чому удари ЗСУ по Росії стали ефективніші за санкції. За його словами, вони завдають економічно відчутніших збитків.

Крім того, очільник ГУР спрогнозував, чи будуть найближчі роки в Україні мирними. Він закликав готуватися до того, що поки цього не буде.