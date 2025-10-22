Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
В кабінеті інакше — Буданов про свою участь у бойових завданнях

В кабінеті інакше — Буданов про свою участь у бойових завданнях

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 13:09
Оновлено: 13:09
Кирило Буданов бере участь у бойових завданнях — що каже очільник ГУР
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов бере участь у бойових завданнях. Так він "не втрачає зв'язок з реальністю".

Про це Кирило Буданов повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець. 

Читайте також:

Участь Буданова у бойових завданнях

Буданов прокоментував свою участь у бойових завданнях. За його словами, "це відбувається, аби не втрачати зв'язок з реальністю". Він наголосив, що в кабінеті все має інший вигляд, аніж у бойовій обстановці.

Очільник ГУР також додав, що будь-яка операція важка — це перемоги і втрати.

"Всі операції важкі, просто є результативні, а є та, які не дали результату. Це теж треба розуміти і визнавати, але цінність людського життя вона безмежна", — зазначив Кирило Буданов. 

Нагадаємо, раніше Буданов пояснив, чому удари ЗСУ по Росії стали ефективніші за санкції. За його словами, вони завдають економічно відчутніших збитків.

Крім того, очільник ГУР спрогнозував, чи будуть найближчі роки в Україні мирними. Він закликав готуватися до того, що поки цього не буде. 

розвідка Кирило Буданов війна в Україні ГУР бойові дії
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
