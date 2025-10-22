Видео
Видео

В кабинете иначе — Буданов о своем участии в боевых заданиях

Дата публикации 22 октября 2025 13:09
обновлено: 13:09
Кирилл Буданов участвует в боевых заданиях — что говорит глава ГУР
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов участвует в боевых задачах. Так он "не теряет связь с реальностью".

Об этом Кирилл Буданов сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Участие Буданова в боевых заданиях

Буданов прокомментировал свое участие в боевых заданиях. По его словам, "это происходит, чтобы не терять связь с реальностью". Он отметил, что в кабинете все выглядит иначе, чем в боевой обстановке

Глава ГУР также добавил, что любая операция тяжелая — это победы и потери.

"Все операции тяжелые, просто есть результативные, а есть те, которые не дали результата. Это тоже надо понимать и признавать, но ценность человеческой жизни она безгранична", — отметил Кирилл Буданов.

Напомним, ранее Буданов объяснил, почему удары ВСУ по России стали эффективнее санкций. По его словам, они наносят экономически более ощутимый ущерб.

Кроме того, глава ГУР спрогнозировал, будут ли ближайшие годы в Украине мирными. Он призвал готовиться к тому, что пока этого не будет.

разведка Кирилл Буданов война в Украине ГУР боевые действия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
