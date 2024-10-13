Війна в Україні — українські F-16 збили російський винищувач Су-34

Винищувач F-16 у небі. Фото: Reuters

Український винищувач F-16, ймовірно, збив російський Су-34. Якщо цей факт підтвердиться, це буде перший випадок збиття російського літака західним F-16.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у суботу, 12 жовтня.

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Російський військовий блогер заявив, що 12 жовтня український винищувач F-16, ймовірно, збив російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

За даними російського пабліка, у цей момент літак РФ скидав авіабомби на відстані приблизно 50 км від лінії фронту. Згодом на каналі звинуватили афілійованих з Кремлем блогерів у брехні про катастрофу Су-34 і перешкоджанні російським військам розробити плани протидії загрозі українським F-16.

"Якщо це підтвердиться, інцидент стане першим українським збиттям російського пілотованого літака із західного винищувача F-16", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про першу доставку винищувачів F-16 в Україну.

Раніше ми писали, що міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16 вже до кінця цього року.