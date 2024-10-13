Война в Украине - украинские F-16 сбили российский истребитель Су-34

Истребитель F-16 в небе. Фото: Reuters

Украинский истребитель F-16 вероятно сбил российский Су-34. Если этот факт подтвердится, это будет первый случай сбития российского самолета западным F-16.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в субботу, 12 октября.

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Российский военный блогер заявил, что 12 октября украинский истребитель F-16, вероятно, сбил российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

По данным российского паблика, в этот момент самолет РФ сбрасывал авиабомбы на расстоянии около 50 км от линии фронта. Впоследствии на канале обвинили аффилированных с Кремлем блогеров во лжи о катастрофе Су-34 и препятствовании российским войскам разработать планы противодействия угрозе украинским F-16.

"Если это подтвердится, инцидент станет первым украинским сбитием российского пилотируемого самолета с западного истребителя F-16", — говорится в отчете.

Напомним, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил о первой доставке истребителей F-16 в Украину.

Ранее мы писали, что Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна передаст Украине еще одну партию истребителей F-16 уже к концу этого года.