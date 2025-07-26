Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія В ISW пояснили, чому РФ відкладає зустріч Зеленського з Путіним

В ISW пояснили, чому РФ відкладає зустріч Зеленського з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 11:33
Чому Росія не хоче зустрічі Зеленського з Путіним — в ISW назвали причину
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Попри заклики США провести зустріч Зеленського з Путіним, Росія продовжує відкладати таку розмову. Чиновники РФ не прагнуть до переговорів між Києвом та Москвою на високому рівні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, який опублікували в п'ятницю, 25 липня.

Реклама
Читайте також:

Чому РФ не хоче переговорів Зеленського з Путіним

Як зазначили в ISW, російські чиновники постійно відкладають переговори на високому рівні між президентом Зеленським та Путіним. Ба більше, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що така розмова "залишається дуже малоймовірною". За його словами, Росія та Україна мають спочатку розробити угоди "шляхом експертної роботи".

При цьому, як зазначають в Інституті вивчення війни, американський Президент Дональд Трамп вважає, що зустріч між Путіним та Зеленським таки відбудеться. В розмові з журналістами він додав, що розмова мала бути ще три місяці тому.

"Російські чиновники неодноразово відкладали зустрічі на високому рівні між українським та російським лідерами та відмовлялися брати участь у конструктивних переговорах, спрямованих на конкретні кроки для припинення війни", — зазначають в ISW.

У звіті наголошують, що Росія лише вдає зацікавленість у переговорах. Таким чином вона прагне виграти час для досягнення успіхів на полі бою та отримання поступок від України та Заходу.

Нагадаємо, раніше у МЗС Туреччини прокоментувати можливу зустріч Зеленського з Путіним. Там заявили, що про таку розмову "майже домовились".

Також ми писали про те, що кажуть у Києві й Москві стосовно можливої зустрічі Зеленського з Путіним.

Володимир Зеленський володимир путін переговори війна в Україні війна
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації