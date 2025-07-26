Чому Росія не хоче зустрічі Зеленського з Путіним — в ISW назвали причину

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Попри заклики США провести зустріч Зеленського з Путіним, Росія продовжує відкладати таку розмову. Чиновники РФ не прагнуть до переговорів між Києвом та Москвою на високому рівні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, який опублікували в п'ятницю, 25 липня.

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Як зазначили в ISW, російські чиновники постійно відкладають переговори на високому рівні між президентом Зеленським та Путіним. Ба більше, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що така розмова "залишається дуже малоймовірною". За його словами, Росія та Україна мають спочатку розробити угоди "шляхом експертної роботи".

При цьому, як зазначають в Інституті вивчення війни, американський Президент Дональд Трамп вважає, що зустріч між Путіним та Зеленським таки відбудеться. В розмові з журналістами він додав, що розмова мала бути ще три місяці тому.

"Російські чиновники неодноразово відкладали зустрічі на високому рівні між українським та російським лідерами та відмовлялися брати участь у конструктивних переговорах, спрямованих на конкретні кроки для припинення війни", — зазначають в ISW.

У звіті наголошують, що Росія лише вдає зацікавленість у переговорах. Таким чином вона прагне виграти час для досягнення успіхів на полі бою та отримання поступок від України та Заходу.

Нагадаємо, раніше у МЗС Туреччини прокоментувати можливу зустріч Зеленського з Путіним. Там заявили, що про таку розмову "майже домовились".

Також ми писали про те, що кажуть у Києві й Москві стосовно можливої зустрічі Зеленського з Путіним.