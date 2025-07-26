Почему Россия не хочет встречи Зеленского с Путиным — в ISW назвали причину

В ISW объяснили, почему РФ не хочет встречи Зеленского с Путиным
Несмотря на призывы США провести встречу Зеленского с Путиным, Россия продолжает откладывать такой разговор. Чиновники РФ не стремятся к переговорам между Киевом и Москвой на высоком уровне.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны, который опубликовали в пятницу, 25 июля.
Почему РФ не хочет переговоров Зеленского с Путиным
Как отметили в ISW, российские чиновники постоянно откладывают переговоры на высоком уровне между президентом Зеленским и Путиным. Более того, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такой разговор "остается очень маловероятным". По его словам, Россия и Украина должны сначала разработать соглашения "путем экспертной работы".
При этом, как отмечают в Институте изучения войны, американский Президент Дональд Трамп считает, что встреча между Путиным и Зеленским таки состоится. В разговоре с журналистами он добавил, что разговор должен был быть еще три месяца назад.
"Российские чиновники неоднократно откладывали встречи на высоком уровне между украинским и российским лидерами и отказывались участвовать в конструктивных переговорах, направленных на конкретные шаги для прекращения войны", — отмечают в ISW.
В отчете отмечают, что Россия лишь делает вид заинтересованности в переговорах. Таким образом она стремится выиграть время для достижения успехов на поле боя и получения уступок от Украины и Запада.
Напомним, ранее в МИД Турции прокомментировать возможную встречу Зеленского с Путиным. Там заявили, что о таком разговоре "почти договорились".
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