Почему Россия не хочет встречи Зеленского с Путиным — в ISW назвали причину

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Несмотря на призывы США провести встречу Зеленского с Путиным, Россия продолжает откладывать такой разговор. Чиновники РФ не стремятся к переговорам между Киевом и Москвой на высоком уровне.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны, который опубликовали в пятницу, 25 июля.

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Как отметили в ISW, российские чиновники постоянно откладывают переговоры на высоком уровне между президентом Зеленским и Путиным. Более того, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такой разговор "остается очень маловероятным". По его словам, Россия и Украина должны сначала разработать соглашения "путем экспертной работы".

При этом, как отмечают в Институте изучения войны, американский Президент Дональд Трамп считает, что встреча между Путиным и Зеленским таки состоится. В разговоре с журналистами он добавил, что разговор должен был быть еще три месяца назад.

"Российские чиновники неоднократно откладывали встречи на высоком уровне между украинским и российским лидерами и отказывались участвовать в конструктивных переговорах, направленных на конкретные шаги для прекращения войны", — отмечают в ISW.

В отчете отмечают, что Россия лишь делает вид заинтересованности в переговорах. Таким образом она стремится выиграть время для достижения успехов на поле боя и получения уступок от Украины и Запада.

Напомним, ранее в МИД Турции прокомментировать возможную встречу Зеленского с Путиным. Там заявили, что о таком разговоре "почти договорились".

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