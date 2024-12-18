Втрати КНДР на Курщині — в ISW пояснили, чому РФ це приховує

Військові КНДР. Фото: росЗМІ

Росія офіційно не визнає присутності північнокорейських військ у Курській області. Це пояснюється тим, що визначання означало б, що Кремль не може відвоювати власну територію без залучення іноземних військ.

Про це заявили в Інституті вивчення війни у вівторок, 17 грудня.

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У звіті аналітиків зазначають, що речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив участь військових КНДР у бойових діях в Курській області. Кірбі заявив, що північнокорейські солдати переміщувалися з другої лінії поля бою в Курській області до лінії фронту протягом останніх кількох днів.

Натомість російські офіційні джерела продовжують уникати підтвердження цього. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські офіційні особи та державні ЗМІ не визнавали присутність північнокорейських військ у Росії або їхню участь у бойових діях у Курській області.

"Кремль, ймовірно, і надалі уникатиме повідомлень про розгортання північнокорейських військ у Курській області, оскільки це означатиме німе визнання того, що Росії потрібні іноземні війська для відвоювання власної території, і зробить надуманими заяви правителя Росії Володимира Путіна про те, що українська операція в Курській області призвела до високого рівня вербування росіян в армію", — йдеться у звіті.

Втрати військовослужбовців КНДР підтвердив представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер. Однак, про які саме втрати йдеться, посадовець не уточнив. Інформацію про те, що росіяни намагаються приховати втрати серед північнокорейського персоналу та спалюють обличчя загиблих солдатів КНДР, повідомляв і Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, північнокорейські сили стикаються з очікуваними труднощами, високими втратами та поганим зв'язком з військами РФ у Курській області. Це, ймовірно, порушує координацію між північнокорейським та російським персоналом та підриває російські військові операції.

Глава України Володимир Зеленський заявив, що росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців. За його словами, наразі Україна з'ясовує повну інформацію щодо реальних втрат КНДР.