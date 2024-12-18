Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow В ISW пояснили, чому РФ приховує втрати бійців КНДР на Курщині arrow

В ISW пояснили, чому РФ приховує втрати бійців КНДР на Курщині

18 грудня 2024 07:45
Ольга Антоновська - редактор
Втрати КНДР на Курщині — в ISW пояснили, чому РФ це приховує
Військові КНДР. Фото: росЗМІ
Ольга Антоновська - редактор

Росія офіційно не визнає присутності північнокорейських військ у Курській області. Це пояснюється тим, що визначання означало б, що Кремль не може відвоювати власну територію без залучення іноземних військ.

Про це заявили в Інституті вивчення війни у вівторок, 17 грудня.

Читайте також:

Втрати КНДР у російсько-українській війні

У звіті аналітиків зазначають, що речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив участь військових КНДР у бойових діях в Курській області. Кірбі заявив, що північнокорейські солдати переміщувалися з другої лінії поля бою в Курській області до лінії фронту протягом останніх кількох днів.

Натомість російські офіційні джерела продовжують уникати підтвердження цього. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські офіційні особи та державні ЗМІ не визнавали присутність північнокорейських військ у Росії або їхню участь у бойових діях у Курській області.

"Кремль, ймовірно, і надалі уникатиме повідомлень про розгортання північнокорейських військ у Курській області, оскільки це означатиме німе визнання того, що Росії потрібні іноземні війська для відвоювання власної території, і зробить надуманими заяви правителя Росії Володимира Путіна про те, що українська операція в Курській області призвела до високого рівня вербування росіян в армію", — йдеться у звіті.

Втрати військовослужбовців КНДР підтвердив представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер. Однак, про які саме втрати йдеться, посадовець не уточнив. Інформацію про те, що росіяни намагаються приховати втрати серед північнокорейського персоналу та спалюють обличчя загиблих солдатів КНДР, повідомляв і Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, північнокорейські сили стикаються з очікуваними труднощами, високими втратами та поганим зв'язком з військами РФ у Курській області. Це, ймовірно, порушує координацію між північнокорейським та російським персоналом та підриває російські військові операції.

Глава України Володимир Зеленський заявив, що росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців. За його словами, наразі Україна з'ясовує повну інформацію щодо реальних втрат КНДР.

КНДР війна втрати окупантів Курська область Північна Корея

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:04 Обстріли та 200 атак за добу — Генштаб про ситуацію на фронті

09:04 Держдеп США зробив заяву щодо перспектив допомоги Україні у 2025

09:04 У Венеції з'явився новий острів — як це відбулося

08:59 Суд у Львові виніс вирок замовнику підпалу авто журналістки

08:45 Більше на 55% — де зростуть тарифи на воду з січня

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

08:41 Участь КНДР у війні в Україні — NYT дізналися, чим платить Росія

08:34 Трагічно загинула відома волонтерка з Харкова

08:34 Сталкер з Чорнобиля розвінчав популярні міфи про зону відчуження

08:24 У Польщі виявили рідкий кокаїн в ящиках з вином — відео

08:15 Вартість Судакова впала після поразки Баварії та Поліссю

09:04 Обстріли та 200 атак за добу — Генштаб про ситуацію на фронті

09:04 Держдеп США зробив заяву щодо перспектив допомоги Україні у 2025

09:04 У Венеції з'явився новий острів — як це відбулося

08:59 Суд у Львові виніс вирок замовнику підпалу авто журналістки

08:45 Більше на 55% — де зростуть тарифи на воду з січня

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

08:41 Участь КНДР у війні в Україні — NYT дізналися, чим платить Росія

08:34 Трагічно загинула відома волонтерка з Харкова

08:34 Сталкер з Чорнобиля розвінчав популярні міфи про зону відчуження

08:24 У Польщі виявили рідкий кокаїн в ящиках з вином — відео

08:15 Вартість Судакова впала після поразки Баварії та Поліссю

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

Text

08:00 Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE

17 грудня 2024
Text

23:04 Нардепка назвала проблему, яка впливає на громади Київщини

Text

21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії в метро у Києві

Text

19:00 Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

Text

17:50 Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні