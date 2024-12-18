Потери КНДР на Курщине — в ISW объяснили, почему РФ это скрывает

Военные КНДР. Фото: росСМИ

Россия официально не признает присутствия северокорейских войск в Курской области. Это объясняется тем, что признание означало бы, что Кремль не может отвоевать свою территорию без привлечения иностранных войск.

Об этом заявили в Институте изучения войны во вторник, 17 декабря.

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В отчете аналитиков отмечают, что представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил участие военных КНДР в боевых действиях в Курской области. Кирби заявил, что северокорейские солдаты перемещались со второй линии поля боя в Курской области к линии фронта за последние несколько дней.

В то же время, российские официальные источники продолжают избегать подтверждения этого. Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские официальные лица и государственные СМИ не признавали присутствие северокорейских войск в России или их участие в боевых действиях Курской области.

"Кремль, вероятно, и дальше будет избегать сообщений о развертывании северокорейских войск в Курской области, поскольку это будет означать немое признание того, что России нужны иностранные войска для отвоевания собственной территории, и сделает надуманными заявления правителя России Владимира Путина о том, что украинская операция в Курской области привела к высокому уровню вербовки россиян в армию", — говорится в отчете.

Потери военнослужащих КНДР подтвердил представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер Однако, о каких именно потерях идет речь, он не уточнил. Информацию о том, что россияне пытаются скрыть потери среди северокорейского персонала и сжигают лица погибших солдат КНДР, сообщал и Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, северокорейские силы сталкиваются с ожидаемыми трудностями, высокими потерями и плохой связью с войсками РФ в Курской области. Это, вероятно, нарушает координацию между северокорейским и российским персоналом и подрывает российские военные операции.

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне пытаются скрыть потери северокорейцев. По его словам, сейчас Украина выясняет полную информацию о реальных потерях КНДР.