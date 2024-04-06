Хто атакував Придністров'я дроном-камікадзе

Тираспіль, Придністров'я. Фото: REUTERS, VLADISLAV BACHEV

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України відповіли на заяву так званого міністерства держбезпеки невизнаного Придністров'я про дрона-камікадзе, який атакував військову частину "міністерства оборони ПМР" поблизу придністровсько-українського кордону. Україна точно не причетна до цього, стверджують у ГУР.

Відповідну заяву у п'ятницю, 5 квітня, зробив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю Суспільному.

Читайте також:

Україна не витрачає цінні дрони на провокації

"В цілому, можна сказати, що є сили, зацікавлені у дестабілізації ситуації в регіоні, під приводом, нібито підготовки ПМР до атаки на Одесу. Вони сіють паніку та організовують провокації, але ситуація відстежується та знаходиться під контролем", — сказав Юсов.

Нагадаємо, 5 квітня у невизнаному Придністров'ї поширили заяву про атаку на їх військову частину у Рибницькому районі, за шість кілометрів від кордону з Україною.

Нагадаємо, 3 квітня Андрій Юсов пояснив, навіщо росіянам ширити ІПСО про наступ на Харків.

Також представники Головного управління розвідки заявили, що Україна знищить Кримський міст у першій половині 2024 року.