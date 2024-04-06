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В ГУР прокомментировали атаку дронами на воинскую часть в Приднестровье

6 апреля 2024 01:11
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Кто атаковал Приднестровье дроном-камикадзе
Тирасполь, Приднестровье. Фото: REUTERS, VLADISLAV BACHEV
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины ответили на заявление так называемого министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья о дроне-камикадзе, который атаковал воинскую часть "министерства обороны ПМР" вблизи приднестровско-украинской границы. Украина точно не имеет отношения к этому, утверждают в ГУР.

Соответствующее заявление в пятницу, 5 апреля, сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью «Общественному».

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"В целом, можно сказать, что есть силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в регионе, под предлогом якобы подготовки ПМР к атаке на Одессу. Они сеют панику и организуют провокации, но ситуация отслеживается и находится под контролем" , — сказал Юсов.

Напомним, 5 апреля в непризнанном Приднестровье распространили заявление об атаке на их воинскую часть в Рыбницком районе, в шести километрах от границы с Украиной.

Напомним, 3 апреля Андрей Юсов объяснил, зачем россиянам распространять ИПСО о наступлении на Харьков.

Также представители Главного управления разведки заявили, что Украина уничтожит Крымский мост в первой половине 2024 года.

разведка
Приднестровье
дроны
Андрей Юсов

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