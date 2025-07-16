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Головна Армія В ГУР пояснили, чому Україна не зможе розгорнути ракети Tomahawk

В ГУР пояснили, чому Україна не зможе розгорнути ракети Tomahawk

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 13:56
Ракети Tomahawk — чому Україна не зможе їх використовувати
Запуск ракети Tomahawk. Фото: militarnyi

Навіть якщо США передадуть Україні далекобійні ракети Tomahawk, їх буде складно розгорнути. Для запуску у нас немає стратегічних літаків. 

Про це повідомив заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у коментарі The Guardian.

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"Ці ракети непрості у використанні. Основними пусковими установками є бойові кораблі або стратегічні бомбардувальники. У нас немає жодної стратегічної бомбардувальної авіації", — пояснив Скібіцький. 

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Він наголосив, що дуже важливо, аби Україна мала можливість завдавати "кінетичних" ударів глибоко всередині Росії по важливих військових цілях. Поки ж переговори щодо зняття обмежень на використання ракет ATACMS із радіусом дії 300 км досі тривають. 

"Для нас дуже важливо отримати дозвіл США на використання ракет великої дальності. Ми хочемо знищити і зруйнувати, відповідно до процедури НАТО", — підкреслив заступник керівника ГУР. 

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Нагадаємо, раніше  газета WP повідомляла, що Трамп розглядає можливість надати Україні дозвіл на використання ракет ATACMS на повну дальність. Йдеться про 300 кілометрів.

Крім того, президент США розглядає передачу Україні далекобійних ракет JASSM. Очікується, що ці ракети оснастять парк винищувачів F-16 Повітряних сил України.

США військова допомога ракети війна в Україні ГУР далекобійна зброя
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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