Ракеты Tomahawk — почему Украина не сможет их использовать

Запуск ракеты Tomahawk. Фото: militarnyi

Даже если США передадут Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, их будет сложно развернуть. Для запуска у нас нет стратегических самолетов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в комментарии The Guardian.

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"Эти ракеты непростые в использовании. Основными пусковыми установками являются боевые корабли или стратегические бомбардировщики. У нас нет никакой стратегической бомбардировочной авиации", — пояснил Скибицкий.

Он отметил, что очень важно, чтобы Украина имела возможность наносить "кинетические" удары глубоко внутри России по важным военным целям. Пока же переговоры о снятии ограничений на использование ракет ATACMS с радиусом действия 300 км до сих пор продолжаются.

"Для нас очень важно получить разрешение США на использование ракет большой дальности. Мы хотим уничтожить и разрушить, в соответствии с процедурой НАТО", — подчеркнул заместитель руководителя ГУР.

Напомним, ранее газета WP сообщала, что Трамп рассматривает возможность предоставить Украине разрешение на использование ракет ATACMS на полную дальность. Речь идет о 300 километрах.

Кроме того, президент США рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет JASSM. Ожидается, что эти ракеты оснастят парк истребителей F-16 Воздушных сил Украины.