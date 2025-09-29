Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія В Естонії відповіли, як змусити Росію припинити війну

В Естонії відповіли, як змусити Росію припинити війну

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 16:50
Війна в Україні — що змусить Росії припинити бойові дії
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Фото: Getty Images

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, аби зупинити війну, потрібно достукатися до середнього класу Петербурга та Москви. Крім того, необхідно знизити ціни на російську нафту. 

Про це Ханно Певкур заявив на Варшавському безпековому форумі 29 вересня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Як змусити Росію зупинити війну

Певкур заявив, що достукатися до середнього класу Петербурга та Москви можливо завдяки зниженню цін на нафту.

"Якщо ми не дістанемо їх цінами на нафту, не дозволяючи купувати Мерседеси, то буде важко досягти кінця, бо Путіну байдуже на жертви. Йому байдуже на ціни, коли вони недостатньо низькі", — підкреслив міністр оборони Естонії. 

Нагадаємо, раніше єврокомісар з питань оборони заявив, що Україну потрібно підтримувати у далекобійних ударах по Росії та посилювати їх. Зараз з’явилася проблема "тіньового флоту" в Балтиці.

Водночас Зеленський назвав зброю, якої боїться Путін. Найбільший страх для російського диктатора — це єдність світу. 

санкції проти Росії Естонія нафта війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації