Війна в Україні — що змусить Росії припинити бойові дії

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, аби зупинити війну, потрібно достукатися до середнього класу Петербурга та Москви. Крім того, необхідно знизити ціни на російську нафту.

Про це Ханно Певкур заявив на Варшавському безпековому форумі 29 вересня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Як змусити Росію зупинити війну

Певкур заявив, що достукатися до середнього класу Петербурга та Москви можливо завдяки зниженню цін на нафту.

"Якщо ми не дістанемо їх цінами на нафту, не дозволяючи купувати Мерседеси, то буде важко досягти кінця, бо Путіну байдуже на жертви. Йому байдуже на ціни, коли вони недостатньо низькі", — підкреслив міністр оборони Естонії.

Нагадаємо, раніше єврокомісар з питань оборони заявив, що Україну потрібно підтримувати у далекобійних ударах по Росії та посилювати їх. Зараз з’явилася проблема "тіньового флоту" в Балтиці.

Водночас Зеленський назвав зброю, якої боїться Путін. Найбільший страх для російського диктатора — це єдність світу.