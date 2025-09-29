Война в Украине — что заставит Россию прекратить боевые действия

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Фото: Getty Images

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, чтобы остановить войну, нужно достучаться до среднего класса Петербурга и Москвы. Кроме того, необходимо снизить цены на российскую нефть.

Об этом Ханно Певкур заявил на Варшавском форуме по безопасности 29 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Как заставить Россию остановить войну

Певкур заявил, что достучаться до среднего класса Петербурга и Москвы возможно благодаря снижению цен на нефть.

"Если мы не достанем их ценами на нефть, не позволяя покупать Мерседесы, то будет трудно достичь конца, потому что Путину безразличны жертвы. Ему безразличны цены, когда они недостаточно низкие", — подчеркнул министр обороны Эстонии.

Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам обороны заявил, что Украину нужно поддерживать в дальнобойных ударах по России и усиливать их. Сейчас появилась проблема "теневого флота" в Балтике.

В то же время Зеленский назвал оружие, которого боится Путин. Самый большой страх для российского диктатора — это единство мира.