НАТО та ЄС затверджені як незворотній шлях України в берлінській декларації

Міністри закордонних справ країн ЄС та голова МЗС України. Фото: МЗС України

У Берліні відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн Великої Британії, Іспанії, Італії, Німеччини, Польщі, Франції та України, а також Високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки. За результатами зустрічі учасники прийняли Берлінську декларацію, яка підтверджує непохитну солідарність та рішучу підтримку України з боку європейських партнерів у період протистояння російській агресії.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, яке опублікувало текст декларації.

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Що конкретно вказано в декларації

Документ чітко визначає перемогу України як основну мету спільних зусиль. Підкреслюється, що будь-які мирні переговори щодо України повинні відбуватися за її участю та за активної позиції європейських країн.

Міністри підтверджують зв'язок стійкої безпеки Європи з відновленням всеосяжного, справедливого і сталого миру в Україні на основі міжнародного права, зокрема Статуту ООН, з повною повагою до її суверенітету та територіальної цілісності. Документ підтримує Формулу миру як надійний шлях досягнення такого миру.

Берлінська декларація однозначно підтверджує підтримку європейських партнерів України у її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, яка включає членство в НАТО та ЄС.

Міністри заявили про готовність збільшити військову, економічну та фінансову допомогу Україні, зокрема шляхом мобілізації додаткового європейського фінансування та швидкої реалізації рішення G7 щодо надання Україні кредиту в 50 мільярдів доларів США для покриття її негайних потреб, у тому числі військових.

Окремо міністри підтвердили намір і надалі підтримувати відбудову та відновлення України, зазначивши, що у 2025 році Міжнародна конференція з питань відновлення України пройде в Італії.

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