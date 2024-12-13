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В Берлине приняли декларацию по Украине — речь о НАТО и ЕС

13 декабря 2024 02:26
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
НАТО и ЕС утверждены как необратимый путь Украины в берлинской декларации
Министры иностранных дел стран ЕС и глава МИД Украины. Фото: МИД Украины
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Берлине состоялась встреча министров иностранных дел стран Великобритании, Испании, Италии, Германии, Польши, Франции и Украины, а также Высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Украины со стороны европейских партнеров в период противостояния российской агрессии.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, опубликовавшее текст декларации.

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Что конкретно указано в декларации

Документ четко определяет победу Украины как основную цель совместных усилий.

Министры подтверждают связь устойчивой безопасности Европы с восстановлением всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине на основе международного права, в частности, Устава ООН, с полным уважением к ее суверенитету и территориальной целостности Документ поддерживает Формулу мира как надежный путь достижения такого мира.

Берлинская декларация однозначно подтверждает поддержку европейских партнеров Украины в ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО и ЕС.

Министры заявили о готовности увеличить военную, экономическую и финансовую помощь Украине, в частности, путем мобилизации дополнительного европейского финансирования и быстрой реализации решения G7 о предоставлении Украине кредита в 50 миллиардов долларов США для покрытия ее немедленных потребностей, в том числе военных.

Отдельно министры подтвердили намерение и дальше поддерживать восстановление и восстановление Украины, отметив, что в 2025 году Международная конференция по вопросам восстановления Украины пройдет в Италии.

Ранее мы сообщали, что Украина получила вторую партию самолетов F-16 от Дании. Партия, которая поступила, уже активно работает над защитой неба Украины.

А Канада запретила еще 324 разновидности огнестрельного оружия . В то же время власти предложили подарить изъятое Украине, чтобы помочь ей в войне.

декларация НАТО Андрей Сибига ЕС война в Украине

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