В "Азові" шукають бухгалтера — які вимоги та скільки платять

Танкісти полку Азов. Фото: азов

Бухгалтера видаткової групи шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Охочий зможе отримувати від 25 000 грн до 125 000 грн заробітної плати.

Про це йдеться у вакансії на Work.ua.

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Обов’язки:

складання юридичних, фінансових зобов’язань, платіжних інструкцій (доручень);

складання меморіальних ордерів;

участь у проведенні інвентаризації;

складання актів звірок.

Вимоги:

освіта вища (за фінансовим напрямком);

перевага в працевлаштуванні співробітникам ДКСУ;

бажано досвід роботи бухгалтером та знання бухгалтерських програм;

впевнене користування ПК та оргтехнікою.

Умови:

офіційне працевлаштування (повний соціальний пакет);

грошове забезпечення військовослужбовців бухгалтерів 26 000 грн (офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом).

Нагадаємо, азовці шукають до бригад та інших підрозділів дизелістів. Пропонують повну зайнятість, потрібен досвід роботи від одного року. Також обіцяють високу заробітну плату від 25 до 125 тис. грн та доплату за роботу в зоні бойових дій в розмірі 3300 грн/день.