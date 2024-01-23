В "Азове" ищут бухгалтера — какие требования и сколько платят
23 января 2024 05:00
Танкисты полка Азов. Фото: азов
Бухгалтера расходной группы ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". Желающий сможет получать от 25 000 грн. до 125 000 грн. заработной платы.
Об этом идет речь в вакансии на Work.ua.
Читайте также:
В Азове ищут бухгалтера
Обязанности:
- составление юридических, финансовых обязательств, платежных инструкций (поручений);
- составление мемориальных ордеров;
- участие в проведении инвентаризации;
- составление актов сверок.
Требования:
- образование высшее (по финансовому направлению);
- преимущество в трудоустройстве сотрудникам ГКСУ;
- желательно опыт работы бухгалтером и знание бухгалтерских программ;
- уверенное пользование ПК и оргтехникой.
Условия:
- официальное трудоустройство (полный социальный пакет);
- денежное довольствие военнослужащих бухгалтеров 26 000 грн (официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту).
Напомним, азовцы ищут в бригады и другие подразделения дизелистов. Предлагают полную занятость, требуется опыт работы от одного года. Также обещают высокую заработную плату от 25 до 125 тыс. грн. и доплату за работу в зоне боевых действий в размере 3300 грн./день.
Читайте Новини.LIVE!