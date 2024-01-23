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В "Азове" ищут бухгалтера — какие требования и сколько платят

23 января 2024 05:00
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
В "Азове" ищут бухгалтера — какие требования и сколько платят
Танкисты полка Азов. Фото: азов
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Бухгалтера расходной группы ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". Желающий сможет получать от 25 000 грн. до 125 000 грн. заработной платы.

Об этом идет речь в вакансии на Work.ua.

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В Азове ищут бухгалтера

Обязанности:

  • составление юридических, финансовых обязательств, платежных инструкций (поручений);
  • составление мемориальных ордеров;
  • участие в проведении инвентаризации;
  • составление актов сверок.

Требования:

  • образование высшее (по финансовому направлению);
  • преимущество в трудоустройстве сотрудникам ГКСУ;
  • желательно опыт работы бухгалтером и знание бухгалтерских программ;
  • уверенное пользование ПК и оргтехникой.

Условия:

  • официальное трудоустройство (полный социальный пакет);
  • денежное довольствие военнослужащих бухгалтеров 26 000 грн (официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту).

Напомним, азовцы ищут в бригады и другие подразделения дизелистов. Предлагают полную занятость, требуется опыт работы от одного года. Также обещают высокую заработную плату от 25 до 125 тыс. грн. и доплату за работу в зоне боевых действий в размере 3300 грн./день.

зарплаты
полк "Азов"
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роботы

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