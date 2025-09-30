В "Азова" з'явився застосунок — яка інформація в ньому міститься

Бійці "Азова". Фото ілюстративне: ukrainer.net

В "Азова" з'явився власний мобільний застосунок — "4308". Користуватися цим інноваційним інструментом можуть бійці, їхні родини та всі, хто підтримує бригаду.

Про це в понеділок, 29 вересня, повідомили у 12-й бригаді "Азов".

Створення застосунку

Робота над розробкою застосунку тривала пів року. Військовослужбовці створили його самостійно, не залучаючи кошти донорів чи партнерів. Допомагали їм незалежні консультанти з безпеки та дизайну компанії Railsware та бренду 4308.

Що є в застосунку "Азов":

офіційні новини "Азова";

мапа заходів для військовослужбовців та їхніх родин;

довідник пільг, знижок і соціальних програм;

контакти служб бригади, зокрема медичної підтримки;

інформація про подарунки та події для дітей військових;

ексклюзивний доступ до мерчу та спецпроєктів;

опитування й реєстрація на події та навчання.

Як встановити застосунок

Мобільний застосунок "4308" можна завантажити в Google Play та App Store. Для доступу до закритого контенту треба авторизуватися через "Дію". Також "4308" можна встановити через офіційний сайт.

Нагадаємо, в "Азові" бракує бойових медиків взводу. Обійняти цю посаду можуть люди, які мають задовільну фізичну підготовку й щонайменше рік досвіду роботи.

Також у бригаді є вакансія анестезіолога. На роботу запрошують людей із вищою медичною освітою та щонайменше роком досвіду роботи.