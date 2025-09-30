В "Азова" з'явився застосунок — яка інформація в ньому міститься

В "Азова" з'явився застосунок — яка інформація в ньому є
В "Азова" з'явився власний мобільний застосунок — "4308". Користуватися цим інноваційним інструментом можуть бійці, їхні родини та всі, хто підтримує бригаду.
Про це в понеділок, 29 вересня, повідомили у 12-й бригаді "Азов".
Створення застосунку
Робота над розробкою застосунку тривала пів року. Військовослужбовці створили його самостійно, не залучаючи кошти донорів чи партнерів. Допомагали їм незалежні консультанти з безпеки та дизайну компанії Railsware та бренду 4308.
Що є в застосунку "Азов":
- офіційні новини "Азова";
- мапа заходів для військовослужбовців та їхніх родин;
- довідник пільг, знижок і соціальних програм;
- контакти служб бригади, зокрема медичної підтримки;
- інформація про подарунки та події для дітей військових;
- ексклюзивний доступ до мерчу та спецпроєктів;
- опитування й реєстрація на події та навчання.
Як встановити застосунок
Мобільний застосунок "4308" можна завантажити в Google Play та App Store. Для доступу до закритого контенту треба авторизуватися через "Дію". Також "4308" можна встановити через офіційний сайт.
Нагадаємо, в "Азові" бракує бойових медиків взводу. Обійняти цю посаду можуть люди, які мають задовільну фізичну підготовку й щонайменше рік досвіду роботи.
Також у бригаді є вакансія анестезіолога. На роботу запрошують людей із вищою медичною освітою та щонайменше роком досвіду роботи.
