В "Азова" з'явився застосунок — яка інформація в ньому є

В "Азова" з'явився застосунок — яка інформація в ньому є

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 00:56
В "Азова" з'явився застосунок — яка інформація в ньому міститься
Бійці "Азова". Фото ілюстративне: ukrainer.net

В "Азова" з'явився власний мобільний застосунок — "4308". Користуватися цим інноваційним інструментом можуть бійці, їхні родини та всі, хто підтримує бригаду.

Про це в понеділок, 29 вересня, повідомили у 12-й бригаді "Азов".

Читайте також:

Створення застосунку 

Робота над розробкою застосунку тривала пів року. Військовослужбовці створили його самостійно, не залучаючи кошти донорів чи партнерів. Допомагали їм незалежні консультанти з безпеки та дизайну компанії Railsware та бренду 4308.

Що є в застосунку "Азов":

  • офіційні новини "Азова";
  • мапа заходів для військовослужбовців та їхніх родин;
  • довідник пільг, знижок і соціальних програм;
  • контакти служб бригади, зокрема медичної підтримки;
  • інформація про подарунки та події для дітей військових;
  • ексклюзивний доступ до мерчу та спецпроєктів;
  • опитування й реєстрація на події та навчання.

Як встановити застосунок 

Мобільний застосунок "4308" можна завантажити в Google Play та App Store. Для доступу до закритого контенту треба авторизуватися через "Дію". Також "4308" можна встановити через офіційний сайт.

Нагадаємо, в "Азові" бракує бойових медиків взводу. Обійняти цю посаду можуть люди, які мають задовільну фізичну підготовку й щонайменше рік досвіду роботи.

Також у бригаді є вакансія анестезіолога. На роботу запрошують людей із вищою медичною освітою та щонайменше роком досвіду роботи.

Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
