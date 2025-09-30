У "Азова" появилось приложение — какая информация в нем содержится

Видео
Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 00:56
Бойцы "Азова". Фото иллюстративное: ukrainer.net

У "Азова" появилось собственное мобильное приложение — "4308". Пользоваться этим инновационным инструментом могут бойцы, их семьи и все, кто поддерживает бригаду.

Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в 12-й бригаде "Азов".

Читайте также:

Создание приложения

Работа над разработкой приложения длилась полгода. Военнослужащие создали его самостоятельно, не привлекая средства доноров или партнеров. Помогали им независимые консультанты по безопасности и дизайну компании Railsware и бренда 4308.

Что есть в приложении "Азов":

  • официальные новости "Азова";
  • карта мероприятий для военнослужащих и их семей;
  • справочник льгот, скидок и социальных программ;
  • контакты служб бригады, в частности медицинской поддержки;
  • информация о подарках и событиях для детей военных;
  • эксклюзивный доступ к мерчу и спецпроектам;
  • опросы и регистрация на события и обучение.

Как установить приложение

Мобильное приложение "4308" можно загрузить в Google Play и App Store. Для доступа к закрытому контенту нужно авторизоваться через "Дію". Также "4308" можно установить через официальный сайт.

Напомним, в "Азове" не хватает боевых медиков взвода. Занять эту должность могут люди, которые имеют удовлетворительную физическую подготовку и минимум год опыта работы.

Также в бригаде есть вакансия анестезиолога. На работу приглашают людей с высшим медицинским образованием и минимум годом опыта работы.

Автор:
Чекарёва Мария
