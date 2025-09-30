У "Азова" появилось приложение — какая информация в нем содержится

У "Азова" появилось приложение — какая информация в нем есть
У "Азова" появилось собственное мобильное приложение — "4308". Пользоваться этим инновационным инструментом могут бойцы, их семьи и все, кто поддерживает бригаду.
Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в 12-й бригаде "Азов".
Создание приложения
Работа над разработкой приложения длилась полгода. Военнослужащие создали его самостоятельно, не привлекая средства доноров или партнеров. Помогали им независимые консультанты по безопасности и дизайну компании Railsware и бренда 4308.
Что есть в приложении "Азов":
- официальные новости "Азова";
- карта мероприятий для военнослужащих и их семей;
- справочник льгот, скидок и социальных программ;
- контакты служб бригады, в частности медицинской поддержки;
- информация о подарках и событиях для детей военных;
- эксклюзивный доступ к мерчу и спецпроектам;
- опросы и регистрация на события и обучение.
Как установить приложение
Мобильное приложение "4308" можно загрузить в Google Play и App Store. Для доступа к закрытому контенту нужно авторизоваться через "Дію". Также "4308" можно установить через официальный сайт.
Напомним, в "Азове" не хватает боевых медиков взвода. Занять эту должность могут люди, которые имеют удовлетворительную физическую подготовку и минимум год опыта работы.
Также в бригаде есть вакансия анестезиолога. На работу приглашают людей с высшим медицинским образованием и минимум годом опыта работы.
