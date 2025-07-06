Ветеран Михайло Діанов одружився — що відомо про його кохану

Михайло Діанов із дружиною Мирославою. Фото: Михайло Діанов/Facebook

Ексвійськовослужбовець 36-ї ОМБр ЗСУ Михайло Діанов уклав шлюб зі своєю коханою Мирославою. За словами ветерана, раніше він обіцяв, що ніколи не одружиться.

Про це сам Діанов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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В інтерв'ю hromadske 45-річний Михайло Діанов розповідав, що зустрівся з Мирославою випадково восени минулого року. Жінка працює в обленерго. Має сина від першого шлюбу. Під час першої зустрічі чоловік подумав, що нова знайома молодша за нього років на десять, насправді ж виявилося — лише на десять днів.

Обручки Михайла Діанова та його дружини. Фото: Михайло Діанов/Facebook

"Ми люди одного часу, з одного міста, ми розмовляємо однією мовою, нам подобається одна й та сама музика. Ми дуже близькі", — розповідав про свою кохану ветеран.

Зазначимо, що Михайло Діанов запам'ятався українцям фото з "Азовсталі". На цьому знімку він, попри важку травму руки, посміхається.

Михайло Діанов. Фото: Дмитро Козацький

Нагадаємо, Михайло Діанов провів кілька місяців у російському полоні. Після неволі він потребував реабілітації. У лікуванні захиснику України погодився допомогти футбольний клуб "Шахтар".

Раніше Михайло Діанов оприлюднив фото зі своєю єдиною донькою та колишньою дружиною. Чоловік розповідав, що був би не проти відновити стосунки, але боїться почути відмову.