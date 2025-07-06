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Главная Армия Уже не холостяк — защитник "Азовстали" Михаил Дианов женился

Уже не холостяк — защитник "Азовстали" Михаил Дианов женился

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 14:59
Ветеран Михаил Дианов женился — что известно о его возлюбленной
Михаил Дианов с женой Мирославой. Фото: Михаил Дианов/Facebook

Экс-военнослужащий 36-й ОМБр ВСУ Михаил Дианов заключил брак со своей любимой Мирославой. По словам ветерана, ранее он обещал, что никогда не женится.

Об этом сам Дианов сообщил на своей странице в Facebook.

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В интервью hromadske 45-летний Михаил Дианов рассказывал, что встретился с Мирославой случайно осенью прошлого года. Женщина работает в облэнерго. Имеет сына от первого брака. Во время первой встречи мужчина подумал, что новая знакомая моложе его лет на десять, на самом же деле оказалось — всего на десять дней.

Обручальные кольца Михаила Дианова и его жены Мирославы
Обручальные кольца Михаила Дианова и его жены. Фото: Михаил Дианов/Facebook

"Мы люди одного времени, из одного города, мы говорим на одном языке, нам нравится одна и та же музыка. Мы очень близки", — рассказывал о своей возлюбленной ветеран.

Отметим, что Михаил Дианов запомнился украинцам фото с "Азовстали". На этом снимке он, несмотря на тяжелую травму руки, улыбается.

Михаил Дианов на "Азовстали"
Михаил Дианов. Фото: Дмитрий Казацкий

Напомним, Михаил Дианов провел несколько месяцев в российском плену. После неволи он нуждался в реабилитации. В лечении защитнику Украины согласился помочь футбольный клуб "Шахтер".

Ранее Михаил Дианов обнародовал фото со своей единственной дочерью и бывшей женой. Мужчина рассказывал, что был бы не против возобновить отношения, но боится услышать отказ.

брак свадьба ветераны Азовсталь Михаил Дианов
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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