З 1 січня МСЕК кардинально зміняться і там запровадять багато реформ для військовозобов'язаних

Проходження МСЕК. Ілюстративне фото: УНІАН

Кабмін України 15 листопада затвердив постанову, яка визначає новий порядок проведення оцінювання і замінює процес медико-соціальної експертизи (МСЕК). Вже з'явилась конкретика, яким чином все зміниться для військовозобов'язаних.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Читайте також:

Нова концепція МСЕК

Тепер в основі системи — оцінювання повсякденного функціонування людини експертними командами лікарів на базі багатопрофільних лікарень. Це комплексний підхід оцінювання впливу травми чи хвороби на повсякденну діяльність, аби швидше визначити індивідуальні потреби людини і допомогти їй з поверненням до активного, гідного життя.

Як реформуються МСЕК

Реформа МСЕК. Фото: МОЗ України

З 1 січня комісії замість 12 різних документів оцінювання здоров'я будуть видавати один комплексний документ.

Раніше пацієнт проходив через багато етапів: відвідував особистого лікаря, ЛКК закладу, саму МСЕК. Тепер достатньо буде звернутись до особистого лікаря, після якого відразу відправлятиметься до МСЕК.

Вся довідкова та статистична інформація зберігатиметься не у лікарів в паперових журналах, а на публічних аналітичних панелях (дашбордах).

Повний перехід на електронний документообіг. Раніше справа, направлення, протокол та рішення були в паперовому вигляді, а з 1 січня все буде в цифровому форматі.

Зміни функціонування МСЕК. Фото: МОЗ України

Зміниться і місце розташування МСЕК. Замість окремих установ в процесі будуть брати участь багатопрофільні лікарні.

Удосконалиться штат лікарів: якщо раніше у МСЕК не завжди були у наявності потрібні фахівці з конкретних хвороб, то тепер, завдяки залучанню широкого кола лікарень, такого не буде.

Зміниться кількість лікарів у комісії. Раніше середня кількість лікарів була від 4 до 10 і склад комісії був фіксований для кожного пацієнта. Тепер за рішенням закладу кількість лікарів за потреби може становити і 50 осіб під кожен окремий випадок. В цих комісіях не можуть бути присутності представники МСЕК.

Щоб пройти дообстеження раніше треба було, щоб МСЕК видав є-направлення для Програми медичних гарантій. З 1 січня 2025 року є-направлення виписується комісією і пройти дообстеження можна буде там, де зручно.

Зміна в складі комісій МСЕК. Фото: МОЗ України

Рішення раніше виносила сама комісія МСЕК з підписом голови, а тепер буде підпис кожного лікаря з його особистим висновком та загальне рішення.

Оскаржити рішення МСЕК тепер можна буде в електронному або паперовому вигляді на центральному рівні, а раніше тільки в обласній або центральній МСЕК.

Також буде дозволена присутність на МСЕК представника пацієнта, чого раніше не дозволялось. Крім цього, в обов'язковому порядку запровадять відеозапис засідань з 2026 року, а з 1 січня 2025 року дозволять самому пацієнту чи його представнику.

Зміниться і система фінансування МСЕК. Раніше фінансування надходило з державного та місцевих бюджетів. Тепер через програму НСЗУ залежно від активності функціонування.

Оскарження рішень МСЕК. Фото: МОЗ України

Раніше у СБУ розкрили нові схеми ухилення від мобілізації за допомогою МСЕК.

Нагадаємо, в Одеській області уповноважений з антикорупційної діяльності обіцяв знайомому допомогти у знятті з військового обліку за 17 тис. доларів.