С 1 января МСЭК кардинально изменятся и там введут много реформ для военнообязанных

Внимание, в МСЭК все изменится — чего ждать уже с 1 января
Кабмин Украины 15 ноября утвердил постановление, которое определяет новый порядок проведения оценки и заменяет процесс медико-социальной экспертизы (МСЭК). Уже появилась конкретика, как все изменится для военнообязанных.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Новая концепция МСЭК
Теперь в основе системы — оценка повседневного функционирования человека экспертными командами врачей на базе многопрофильных больниц. Это комплексный подход к оценке влияния травмы или болезни на повседневную деятельность, чтобы быстрее определить индивидуальные потребности человека и помочь ему с возвращением к активной, достойной жизни.
Как реформируются МСЭК
- С 1 января комиссии вместо 12 различных документов оценки здоровья будут выдавать один комплексный документ.
- Ранее пациент проходил через многие этапы: посещал личного врача, ЛКК заведения, саму МСЭК. Теперь достаточно будет обратиться к личному врачу, после которого сразу же отправиться в МСЭК.
- Вся справочная и статистическая информация будет храниться не у врачей в бумажных журналах, а на публичных аналитических панелях (дашбордах).
- Полный переход на электронный документооборот. Раньше личное дело, направление, протокол и решения были в бумажном виде, а с 1 января все будет в цифровом формате.
- Изменится и месторасположение МСЭК. Вместо отдельных учреждений в процессе будут участвовать многопрофильные больницы.
- Усовершенствуется штат врачей: если раньше в МСЭК не всегда были на месте нужные специалисты по конкретным болезням, то теперь, благодаря привлечению широкого круга больниц, такого не будет.
- Изменится количество врачей комиссии. Раньше среднее количество врачей было от 4 до 10 и состав комиссии был фиксирован для каждого пациента. Теперь по решению комиссии количество врачей при необходимости может составлять и 50 человек под каждый частный случай. В этих комиссиях не могут присутствовать представители МСЭК.
- Чтобы пройти дообследование, раньше нужно было, чтобы МСЭК выдал э-направление для Программы медицинских гарантий. С 1 января 2025 года э-направление выписывается комиссией и пройти дообследование можно будет там, где удобно.
- Решение ранее выносила сама комиссия МСЭК с подписью председателя, а теперь будет подпись каждого врача с его личным заключением и общее решение.
- Обжаловать решение МСЭК теперь можно будет в электронном или бумажном виде на центральном уровне, а раньше только в областном или центральном МСЭК.
- Также будет разрешено присутствие на МСЭК представителя пациента, чего раньше не разрешалось. Кроме того, в обязательном порядке введут видеозапись заседаний с 2026 года, а с 1 января 2025 года разрешат самому пациенту или его представителю.
- Изменится и система финансирования МСЭК. Раньше финансирование поступало из государственного и местных бюджетов. Теперь через программу НСЗУ в зависимости от активности функционирования.
Ранее в СБУ раскрыли новые схемы уклонения от мобилизации с помощью МСЭК.
Напомним, в Одесской области уполномоченный по антикоррупционной деятельности обещал знакомому помочь в снятии с военного учета за 17 тыс. долларов.
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