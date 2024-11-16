С 1 января МСЭК кардинально изменятся и там введут много реформ для военнообязанных

Прохождение МСЭК. Иллюстративное фото: УНИАН

Кабмин Украины 15 ноября утвердил постановление, которое определяет новый порядок проведения оценки и заменяет процесс медико-социальной экспертизы (МСЭК). Уже появилась конкретика, как все изменится для военнообязанных.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Новая концепция МСЭК

Теперь в основе системы — оценка повседневного функционирования человека экспертными командами врачей на базе многопрофильных больниц. Это комплексный подход к оценке влияния травмы или болезни на повседневную деятельность, чтобы быстрее определить индивидуальные потребности человека и помочь ему с возвращением к активной, достойной жизни.

Как реформируются МСЭК

Реформа МСЭК. Фото: Минздрав Украины

С 1 января комиссии вместо 12 различных документов оценки здоровья будут выдавать один комплексный документ.

Ранее пациент проходил через многие этапы: посещал личного врача, ЛКК заведения, саму МСЭК. Теперь достаточно будет обратиться к личному врачу, после которого сразу же отправиться в МСЭК.

Вся справочная и статистическая информация будет храниться не у врачей в бумажных журналах, а на публичных аналитических панелях (дашбордах).

Полный переход на электронный документооборот. Раньше личное дело, направление, протокол и решения были в бумажном виде, а с 1 января все будет в цифровом формате.

Изменения в функционировании МСЭК. Фото: Минздрав Украины

Изменится и месторасположение МСЭК. Вместо отдельных учреждений в процессе будут участвовать многопрофильные больницы.

Усовершенствуется штат врачей: если раньше в МСЭК не всегда были на месте нужные специалисты по конкретным болезням, то теперь, благодаря привлечению широкого круга больниц, такого не будет.

Изменится количество врачей комиссии. Раньше среднее количество врачей было от 4 до 10 и состав комиссии был фиксирован для каждого пациента. Теперь по решению комиссии количество врачей при необходимости может составлять и 50 человек под каждый частный случай. В этих комиссиях не могут присутствовать представители МСЭК.

Чтобы пройти дообследование, раньше нужно было, чтобы МСЭК выдал э-направление для Программы медицинских гарантий. С 1 января 2025 года э-направление выписывается комиссией и пройти дообследование можно будет там, где удобно.

Изменение в составе комиссий МСЭК. Фото: Минздрав Украины

Решение ранее выносила сама комиссия МСЭК с подписью председателя, а теперь будет подпись каждого врача с его личным заключением и общее решение.

Обжаловать решение МСЭК теперь можно будет в электронном или бумажном виде на центральном уровне, а раньше только в областном или центральном МСЭК.

Также будет разрешено присутствие на МСЭК представителя пациента, чего раньше не разрешалось. Кроме того, в обязательном порядке введут видеозапись заседаний с 2026 года, а с 1 января 2025 года разрешат самому пациенту или его представителю.

Изменится и система финансирования МСЭК. Раньше финансирование поступало из государственного и местных бюджетов. Теперь через программу НСЗУ в зависимости от активности функционирования.

Обжалование решений МСЭК. Фото: Минздрав Украины

Ранее в СБУ раскрыли новые схемы уклонения от мобилизации с помощью МСЭК.

Напомним, в Одесской области уполномоченный по антикоррупционной деятельности обещал знакомому помочь в снятии с военного учета за 17 тыс. долларов.