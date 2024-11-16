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Внимание, в МСЭК все изменится — чего ждать уже с 1 января

16 ноября 2024 01:11
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
С 1 января МСЭК кардинально изменятся и там введут много реформ для военнообязанных
Прохождение МСЭК. Иллюстративное фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Кабмин Украины 15 ноября утвердил постановление, которое определяет новый порядок проведения оценки и заменяет процесс медико-социальной экспертизы (МСЭК). Уже появилась конкретика, как все изменится для военнообязанных.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Теперь в основе системы — оценка повседневного функционирования человека экспертными командами врачей на базе многопрофильных больниц. Это комплексный подход к оценке влияния травмы или болезни на повседневную деятельность, чтобы быстрее определить индивидуальные потребности человека и помочь ему с возвращением к активной, достойной жизни.

Как реформируются МСЭК

Реформа МСЭК
Реформа МСЭК. Фото: Минздрав Украины
  • С 1 января комиссии вместо 12 различных документов оценки здоровья будут выдавать один комплексный документ.
  • Ранее пациент проходил через многие этапы: посещал личного врача, ЛКК заведения, саму МСЭК. Теперь достаточно будет обратиться к личному врачу, после которого сразу же отправиться в МСЭК.
  • Вся справочная и статистическая информация будет храниться не у врачей в бумажных журналах, а на публичных аналитических панелях (дашбордах).
  • Полный переход на электронный документооборот. Раньше личное дело, направление, протокол и решения были в бумажном виде, а с 1 января все будет в цифровом формате.
реформа МСЭК
Изменения в функционировании МСЭК. Фото: Минздрав Украины
  • Изменится и месторасположение МСЭК. Вместо отдельных учреждений в процессе будут участвовать многопрофильные больницы.
  • Усовершенствуется штат врачей: если раньше в МСЭК не всегда были на месте нужные специалисты по конкретным болезням, то теперь, благодаря привлечению широкого круга больниц, такого не будет.
  • Изменится количество врачей комиссии. Раньше среднее количество врачей было от 4 до 10 и состав комиссии был фиксирован для каждого пациента. Теперь по решению комиссии количество врачей при необходимости может составлять и 50 человек под каждый частный случай. В этих комиссиях не могут присутствовать представители МСЭК.
  • Чтобы пройти дообследование, раньше нужно было, чтобы МСЭК выдал э-направление для Программы медицинских гарантий. С 1 января 2025 года э-направление выписывается комиссией и пройти дообследование можно будет там, где удобно.
реформа МСЭК
Изменение в составе комиссий МСЭК. Фото: Минздрав Украины
  • Решение ранее выносила сама комиссия МСЭК с подписью председателя, а теперь будет подпись каждого врача с его личным заключением и общее решение.
  • Обжаловать решение МСЭК теперь можно будет в электронном или бумажном виде на центральном уровне, а раньше только в областном или центральном МСЭК.
  • Также будет разрешено присутствие на МСЭК представителя пациента, чего раньше не разрешалось. Кроме того, в обязательном порядке введут видеозапись заседаний с 2026 года, а с 1 января 2025 года разрешат самому пациенту или его представителю.
  • Изменится и система финансирования МСЭК. Раньше финансирование поступало из государственного и местных бюджетов. Теперь через программу НСЗУ в зависимости от активности функционирования.
реформа МСЭК
Обжалование решений МСЭК. Фото: Минздрав Украины

Ранее в СБУ раскрыли новые схемы уклонения от мобилизации с помощью МСЭК.

Напомним, в Одесской области уполномоченный по антикоррупционной деятельности обещал знакомому помочь в снятии с военного учета за 17 тыс. долларов.

реформы мобилизация война в Украине ВВК ТЦК и СП МСЭК медосмотр

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