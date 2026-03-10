Масована атака дронів 10 березня — що відомо про наслідки

Льотчик. Фото: 114 бригада тактичної авіації

У ніч на 10 березня Росія атакувала Україну 137 безпілотниками різних типів, серед яких близько 80 "Шахедів". Стало відомо, скільки цілей знищили українські оборонці станом на 08:00 годину.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Статистика збиття ворожих дронів 10 березня

У ніч на 10 березня російські війська здійснили масовану атаку по Україні ударними безпілотниками. Загалом, за попередніми даними, противник запустив 137 БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів.

Запуски фіксували з кількох напрямків — із районів Брянська, Орла, Курська, Міллєрового, Приморсько-Ахтарська, Шаталового, а також із Гвардійського на тимчасово окупованій території Криму. При цьому близько 80 дронів, які застосував ворог, становили саме "Шахеди".

Статистика збиття дронів 10 березня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Як повідомили в ПС ЗСУ, станом на 10 березня о 08:00, протиповітряною обороною збито 122 російські БпЛА.

Водночас повністю уникнути наслідків атаки не вдалося. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на десятьох локаціях. Ще на десяти локаціях зафіксували падіння уламків збитих дронів.

Раніше Володимир Зеленський казав про ризики скорочення отримання обсягів допомоги від партнерів щодо ППО на тлі війні в Ірані.

Відтак глава держави провів низку переговорів з партнерами щодо постачання Україні засобів ППО.