Массированная атака дронов 10 марта — что известно о последствиях

Летчик. Фото: 114 бригада тактической авиации

Воздушная атака России по Украине в ночь на 10 марта охватила сразу несколько направлений запуска, включая территорию России и оккупированный Крым. Основной удар враг нанес дронами.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Статистика сбития вражеских дронов 10 марта

В ночь на 10 марта российские войска совершили массированную атаку по Украине ударными беспилотниками. Всего, по предварительным данным, противник запустил 137 БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.

Запуски фиксировали с нескольких направлений — из районов Брянска, Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Шаталово, а также из Гвардейского на временно оккупированной территории Крыма. При этом около 80 дронов, которые применил враг, составляли именно "Шахеды".

Статистика сбития дронов 10 марта. Фото: Воздушные силы ВСУ

Как сообщили в ВС ВСУ, по состоянию на 10 марта в 08:00, противовоздушной обороной сбито 122 российских БпЛА.

В то же время полностью избежать последствий атаки не удалось. Зафиксировано попадание 12 ударных беспилотников на десяти локациях. Еще на десяти локациях зафиксировали падение обломков сбитых дронов.

Ранее Владимир Зеленский говорил о рисках сокращения получения объемов помощи от партнеров по ПВО на фоне войны в Иране.

Поэтому глава государства провел ряд переговоров с партнерами по поставкам Украине средств ПВО.