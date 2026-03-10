Массированная атака дронов 10 марта — что известно о последствиях

Россия била по Украине ночью несколькими видами дронов
Воздушная атака России по Украине в ночь на 10 марта охватила сразу несколько направлений запуска, включая территорию России и оккупированный Крым. Основной удар враг нанес дронами.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Статистика сбития вражеских дронов 10 марта
В ночь на 10 марта российские войска совершили массированную атаку по Украине ударными беспилотниками. Всего, по предварительным данным, противник запустил 137 БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.
Запуски фиксировали с нескольких направлений — из районов Брянска, Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Шаталово, а также из Гвардейского на временно оккупированной территории Крыма. При этом около 80 дронов, которые применил враг, составляли именно "Шахеды".
Как сообщили в ВС ВСУ, по состоянию на 10 марта в 08:00, противовоздушной обороной сбито 122 российских БпЛА.
В то же время полностью избежать последствий атаки не удалось. Зафиксировано попадание 12 ударных беспилотников на десяти локациях. Еще на десяти локациях зафиксировали падение обломков сбитых дронов.
Ранее Владимир Зеленский говорил о рисках сокращения получения объемов помощи от партнеров по ПВО на фоне войны в Иране.
Поэтому глава государства провел ряд переговоров с партнерами по поставкам Украине средств ПВО.
