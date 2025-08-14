Відео
Уникав служби — ДБР завершило резонансне розслідування

Уникав служби — ДБР завершило резонансне розслідування

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 23:24
ДБР завершило справу Віталія Шабуніна за ухилення від служби
Підозрюваний з працівником ДБР. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування кримінального провадження щодо військовослужбовця, який тривалий час ухилявся від військової служби за сприяння командира частини. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР у четвер, 14 серпня.

Читайте також:

ДБР повідомило деталі слідства

За матеріалами слідства, мобілізувавшись у 2022 році, військовий протягом тривалого часу не з'являвся на місце служби, а під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Попри відсутність на службі, він отримував щомісячне грошове забезпечення, чим завдав державі збитків на понад 224 тисячі гривень.

Крім того, слідство перевіряло обставини використання обвинуваченим транспортного засобу, призначеного для потреб ЗСУ. Підстав для додаткового повідомлення про підозру за цим фактом не встановлено. Також сьогодні військовому було повернуто електронні гаджети, вилучені під час обшуку, після завершення необхідних процесуальних дій.

ДБР завершило розслідування справи військового, який ухилявся від служби
Працівники ДБР з підозрюваним. Фото: ДБР

Військовослужбовцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

У межах цього ж провадження підозру повідомлено і командиру, який, за версією слідства, сприяв підлеглому в ухиленні від служби. Йому інкримінують пособництво в ухиленні від військової служби, вчинене за попередньою змовою, та зловживання службовим становищем.

Обставини справи вказують на те, що йдеться про керівника громадської організації Центр протидії корупції Віталія Шабуніна.

Нагадаємо, ДБР скасувало понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності посадовцям.

А також стало відомо, що працівник УДО за хабар намагався вивезти військовозобов'язаного з частини.

розслідування ДБР військовослужбовці військова служба слідство
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
