ДБР завершило справу Віталія Шабуніна за ухилення від служби

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування кримінального провадження щодо військовослужбовця, який тривалий час ухилявся від військової служби за сприяння командира частини. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР у четвер, 14 серпня.

ДБР повідомило деталі слідства

За матеріалами слідства, мобілізувавшись у 2022 році, військовий протягом тривалого часу не з'являвся на місце служби, а під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Попри відсутність на службі, він отримував щомісячне грошове забезпечення, чим завдав державі збитків на понад 224 тисячі гривень.

Крім того, слідство перевіряло обставини використання обвинуваченим транспортного засобу, призначеного для потреб ЗСУ. Підстав для додаткового повідомлення про підозру за цим фактом не встановлено. Також сьогодні військовому було повернуто електронні гаджети, вилучені під час обшуку, після завершення необхідних процесуальних дій.

Військовослужбовцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

У межах цього ж провадження підозру повідомлено і командиру, який, за версією слідства, сприяв підлеглому в ухиленні від служби. Йому інкримінують пособництво в ухиленні від військової служби, вчинене за попередньою змовою, та зловживання службовим становищем.

Обставини справи вказують на те, що йдеться про керівника громадської організації Центр протидії корупції Віталія Шабуніна.

